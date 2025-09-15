Россия меняет демографическое будущее: диспансеризация детей станет барьером для болезней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:58
Здоровье

С 1 сентября 2025 года в России стартовала обновлённая система диспансеризации. Её ключевая новация — профилактические осмотры репродуктивных органов у детей с шести лет. Это решение вызвало оживлённое обсуждение, но специалисты уверены: ранняя диагностика поможет сохранить здоровье и снизить риск бесплодия во взрослом возрасте.

Отец с ребёнком на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Отец с ребёнком на прогулке

Зачем нужны осмотры с детства

Теперь мальчиков будут наблюдать детские урологи-андрологи, девочек — детские гинекологи. Основная цель нововведения — вовремя выявить аномалии развития и другие нарушения, которые при отсутствии коррекции могут сказаться на фертильности.

Акушер-гинеколог, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Ирина Витязева отмечает:

"В 40-50% случаев причины бесплодия в браке связаны с нарушением системы репродукции мужчин. При этом мужское бесплодие генетически обусловлено лишь на 5-6%".

Таким образом, значительная часть проблем связана с факторами, которые можно выявить и скорректировать ещё в детстве.

Что даёт ранняя профилактика

  • Возможность вовремя диагностировать врождённые аномалии.

  • Снижение риска хронических заболеваний половой сферы.

  • Профилактику бесплодия, которое нередко проявляется уже во взрослом возрасте.

  • Формирование культуры заботы о здоровье.

Как будет проходить диспансеризация

  • С 6 лет - первый профилактический осмотр у детского уролога-андролога (для мальчиков) или гинеколога (для девочек).

  • С 18 до 39 лет - приём уролога-андролога раз в три года.

  • С 40 до 49 лет - ежегодное обследование.

Такое распределение позволяет учитывать возрастные изменения и вовремя реагировать на возможные отклонения.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы
Ранняя диагностика и коррекция проблем Психологический дискомфорт у родителей и детей
Снижение риска бесплодия в будущем Недостаток специалистов в ряде регионов
Повышение уровня медицинской грамотности Необходимость дополнительного финансирования

Сравнение с зарубежной практикой

Страна Возраст первых осмотров Особенности
Россия С 6 лет Включены в диспансеризацию
Германия С 12-13 лет Добровольные подростковые консультации
США С 9-11 лет Основной упор на половое воспитание

Россия пошла по пути ранней профилактики, делая акцент на предотвращении проблем, а не только их лечении.

Советы шаг за шагом для родителей

  1. Не пугать ребёнка словом "врач" — объяснить, что это обычный осмотр.

  2. Подготовить вопросы о наследственных рисках или жалобах.

  3. Соблюдать регулярность визитов по календарю диспансеризации.

  4. Следить за общим образом жизни: правильное питание, достаточная активность, отсутствие вредных привычек.

Мифы и правда

  • Миф: осмотр в детстве — это излишне.
    Правда: многие аномалии развития выявляются только врачом и корректируются именно в раннем возрасте.

  • Миф: если родители здоровы, проблем не будет.
    Правда: факторы риска включают инфекции, травмы, стресс и образ жизни, а не только наследственность.

  • Миф: профилактика бесполезна, всё решает генетика.
    Правда: генетически обусловлено лишь 5-6% мужского бесплодия.

FAQ

Зачем ребёнку в шесть лет осмотр у гинеколога или уролога?
Для выявления врождённых нарушений, которые могут стать причиной бесплодия в будущем.

Может ли осмотр навредить психике ребёнка?
Нет, если родители и врачи объясняют цель процедуры спокойно и корректно.

Обязательны ли такие осмотры?
Да, они входят в программу диспансеризации, но родители вправе отказаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать диспансеризацию.
    Последствие: позднее выявление проблем, высокий риск бесплодия.
    Альтернатива: соблюдать график профилактических осмотров.

  • Ошибка: перекладывать ответственность на подростка.
    Последствие: пропущенные обследования.
    Альтернатива: родителям контролировать посещение специалистов.

  • Ошибка: стесняться задавать вопросы врачу.
    Последствие: недопонимание и тревога.
    Альтернатива: открыто обсуждать с доктором все сомнения.

А что если…

Если бы такие осмотры начали проводить ещё в прошлом поколении, часть случаев бесплодия удалось бы предотвратить. Это могло бы значительно повлиять на демографическую ситуацию и здоровье нации.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
