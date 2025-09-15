Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суперфосфат против вас: какие 7 ошибок убивают урожай и превращают землю в камень
Каждая миска как бомба замедленного действия: эта еда даёт кошке силы, но крадёт её годы
Счёт не закрыт? Как заставить банк выполнить свои обязательства
Осень — не повод валяться на диване: вот как обернуть короткие дни в заряд бодрости и силы
Шины стачиваются на глазах — причина может скрываться глубже, чем кажется
Царапины исчезают на глазах: простой трюк с воском, который поможет устранить дефекты на любой мебели
Дуэйн Джонсон неузнаваем, Эмма Стоун облысела: эти восемь фильмов Венеции-2025 поражают воображение
5 причин мариновать грибы с этим секретным ингредиентом — раскройте новые грани более мягкого вкуса
Работают ли БАДы для снижения аппетита: разбор популярных добавок и ингредиентов

Смартфон стал новым троном: эти минуты залипания превращаются в годы унизительного лечения

5:21
Здоровье

Многие привычки, которые кажутся безобидными, на деле могут сильно подрывать здоровье. Одной из таких стал "туалетный скроллинг" — использование смартфона во время визита в уборную. Гарвардские учёные доказали: это не только источник микробов, но и фактор риска развития геморроя и других болезней.

Современная ванная с плиткой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная ванная с плиткой

Смартфон и геморрой: что показало исследование

Врачи Медицинского центра Бет Израэль Диаконисс и Гарвардской медицинской школы обследовали 125 пациентов. Выяснилось, что 66% опрошенных регулярно берут телефон в туалет. Среди них:

  • 37% проводят в уборной больше пяти минут;

  • среди тех, кто обходится без телефона, таких всего 7%.

Разница оказалась пятикратной. Чем дольше человек сидит на унитазе, отвлекаясь на соцсети и новости, тем сильнее давление на сосуды прямой кишки. Итог — воспаление, расширение вен и риск геморроя на 46% выше.

Тройной удар по здоровью

  1. Бактерии.
    Туалет — рассадник микроорганизмов. По данным Лондонской школы гигиены и Университета Аризоны, каждый шестой телефон заражён кишечной палочкой, а количество бактерий на его корпусе в десять раз выше, чем на сиденье унитаза.

  2. Физиологические проблемы.
    Долгое сидение в неестественной позе вредит спине, шее и глазам. Плюс риск анальных трещин и воспалений.

  3. Психологический вред.
    Вместо отдыха туалет превращается в место прокрастинации. Постоянное "залипание" усиливает стресс, тревожность и зависимость от гаджетов.

Что говорят врачи

Колопроктолог ГКБ им. А. К. Ерамишанцева, кандидат медицинских наук Евгений Солдатский отметил:

"Геморрой может возникнуть в любом возрасте, даже у молодых людей. Факторы риска включают запоры, поднятие тяжестей, сидячий образ жизни и беременность".

По словам эксперта, болезнь может долго протекать бессимптомно, но при обострении сопровождается болью и кровотечениями.

Как снизить риски

  • Не засиживаться. Пяти минут достаточно для физиологических процессов.

  • Оставлять телефон за дверью. Если нужно слушать музыку, выбирайте аудио без открывания ленты.

  • Следить за временем. Только треть людей понимает, что смартфон продлевает их "визит".

  • Больше двигаться. Активность улучшает работу кишечника и защищает от заболеваний.

  • Дезинфицировать гаджет. Если всё же берёте телефон, регулярно обрабатывайте его антисептиком.

Плюсы и минусы отказа от смартфона в туалете

Плюсы Минусы
Снижается риск геморроя Некоторым сложно отказаться от привычки
Меньше бактерий на гаджете Нет "развлечения" во время визита
Уменьшение стресса и зависимости Потребуется самодисциплина

Сравнение факторов риска

Фактор Риск для здоровья Можно избежать?
Смартфон в туалете Геморрой, инфекции, стресс Да, отказаться от привычки
Сидячий образ жизни Запоры, лишний вес Да, добавить спорт
Неправильное питание Усиление симптомов Да, откорректировать рацион

Советы шаг за шагом

  1. Определите, сколько времени реально требуется в туалете.

  2. Оставляйте смартфон в другой комнате.

  3. Если скучно — включайте аудиоплеер заранее.

  4. Контролируйте время с помощью таймера.

  5. Двигайтесь и занимайтесь спортом хотя бы 30 минут в день.

Мифы и правда

  • Миф: телефон в туалете — это просто развлечение.
    Правда: он удлиняет время сидения и повышает риски.

  • Миф: мыть руки достаточно для защиты.
    Правда: бактерии остаются на гаджете и возвращаются на кожу.

  • Миф: геморрой — удел пожилых.
    Правда: болезнь встречается и у молодых людей.

FAQ

Можно ли пользоваться планшетом вместо телефона?
Нет, риск заражения и длительного сидения остаётся.

Достаточно ли протирать смартфон влажной салфеткой?
Нет, лучше использовать специальные антисептические средства.

Если геморрой уже есть, что делать?
Нужна консультация проктолога и комплексное лечение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сидеть в туалете дольше 10 минут с телефоном.
    Последствие: геморрой, трещины, инфекции.
    Альтернатива: ограничить время и отказаться от гаджета.

  • Ошибка: игнорировать зуд или кровотечение.
    Последствие: осложнения болезни.
    Альтернатива: вовремя обратиться к врачу.

  • Ошибка: думать, что проблема "пройдёт сама".
    Последствие: хроническая форма геморроя.
    Альтернатива: профилактика и лечение.

А что если…

Если бы телефоны не брали с собой в туалет, миллионы людей по всему миру снизили бы риск геморроя и инфекций. Одно простое действие могло бы стать профилактикой болезней и снизить стресс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Счёт не закрыт? Как заставить банк выполнить свои обязательства
Каждая миска как бомба замедленного действия: эта еда даёт кошке силы, но крадёт её годы
Осень — не повод валяться на диване: вот как обернуть короткие дни в заряд бодрости и силы
Шины стачиваются на глазах — причина может скрываться глубже, чем кажется
Царапины исчезают на глазах: простой трюк с воском, который поможет устранить дефекты на любой мебели
Смартфон стал новым троном: эти минуты залипания превращаются в годы унизительного лечения
Дуэйн Джонсон неузнаваем, Эмма Стоун облысела: эти восемь фильмов Венеции-2025 поражают воображение
5 причин мариновать грибы с этим секретным ингредиентом — раскройте новые грани более мягкого вкуса
Работают ли БАДы для снижения аппетита: разбор популярных добавок и ингредиентов
Письмо счастья или развод? В ГАИ объяснили, что делать со штрафом без снимка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.