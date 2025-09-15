Смартфон стал новым троном: эти минуты залипания превращаются в годы унизительного лечения

Многие привычки, которые кажутся безобидными, на деле могут сильно подрывать здоровье. Одной из таких стал "туалетный скроллинг" — использование смартфона во время визита в уборную. Гарвардские учёные доказали: это не только источник микробов, но и фактор риска развития геморроя и других болезней.

Смартфон и геморрой: что показало исследование

Врачи Медицинского центра Бет Израэль Диаконисс и Гарвардской медицинской школы обследовали 125 пациентов. Выяснилось, что 66% опрошенных регулярно берут телефон в туалет. Среди них:

37% проводят в уборной больше пяти минут;

среди тех, кто обходится без телефона, таких всего 7%.

Разница оказалась пятикратной. Чем дольше человек сидит на унитазе, отвлекаясь на соцсети и новости, тем сильнее давление на сосуды прямой кишки. Итог — воспаление, расширение вен и риск геморроя на 46% выше.

Тройной удар по здоровью

Бактерии.

Туалет — рассадник микроорганизмов. По данным Лондонской школы гигиены и Университета Аризоны, каждый шестой телефон заражён кишечной палочкой, а количество бактерий на его корпусе в десять раз выше, чем на сиденье унитаза. Физиологические проблемы.

Долгое сидение в неестественной позе вредит спине, шее и глазам. Плюс риск анальных трещин и воспалений. Психологический вред.

Вместо отдыха туалет превращается в место прокрастинации. Постоянное "залипание" усиливает стресс, тревожность и зависимость от гаджетов.

Что говорят врачи

Колопроктолог ГКБ им. А. К. Ерамишанцева, кандидат медицинских наук Евгений Солдатский отметил:

"Геморрой может возникнуть в любом возрасте, даже у молодых людей. Факторы риска включают запоры, поднятие тяжестей, сидячий образ жизни и беременность".

По словам эксперта, болезнь может долго протекать бессимптомно, но при обострении сопровождается болью и кровотечениями.

Как снизить риски

Не засиживаться. Пяти минут достаточно для физиологических процессов.

Оставлять телефон за дверью. Если нужно слушать музыку, выбирайте аудио без открывания ленты.

Следить за временем. Только треть людей понимает, что смартфон продлевает их "визит".

Больше двигаться. Активность улучшает работу кишечника и защищает от заболеваний.

Дезинфицировать гаджет. Если всё же берёте телефон, регулярно обрабатывайте его антисептиком.

Плюсы и минусы отказа от смартфона в туалете

Плюсы Минусы Снижается риск геморроя Некоторым сложно отказаться от привычки Меньше бактерий на гаджете Нет "развлечения" во время визита Уменьшение стресса и зависимости Потребуется самодисциплина

Сравнение факторов риска

Фактор Риск для здоровья Можно избежать? Смартфон в туалете Геморрой, инфекции, стресс Да, отказаться от привычки Сидячий образ жизни Запоры, лишний вес Да, добавить спорт Неправильное питание Усиление симптомов Да, откорректировать рацион

Советы шаг за шагом

Определите, сколько времени реально требуется в туалете. Оставляйте смартфон в другой комнате. Если скучно — включайте аудиоплеер заранее. Контролируйте время с помощью таймера. Двигайтесь и занимайтесь спортом хотя бы 30 минут в день.

Мифы и правда

Миф: телефон в туалете — это просто развлечение.

Правда: он удлиняет время сидения и повышает риски.

Миф: мыть руки достаточно для защиты.

Правда: бактерии остаются на гаджете и возвращаются на кожу.

Миф: геморрой — удел пожилых.

Правда: болезнь встречается и у молодых людей.

FAQ

Можно ли пользоваться планшетом вместо телефона?

Нет, риск заражения и длительного сидения остаётся.

Достаточно ли протирать смартфон влажной салфеткой?

Нет, лучше использовать специальные антисептические средства.

Если геморрой уже есть, что делать?

Нужна консультация проктолога и комплексное лечение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сидеть в туалете дольше 10 минут с телефоном.

Последствие: геморрой, трещины, инфекции.

Альтернатива: ограничить время и отказаться от гаджета.

Ошибка: игнорировать зуд или кровотечение.

Последствие: осложнения болезни.

Альтернатива: вовремя обратиться к врачу.

Ошибка: думать, что проблема "пройдёт сама".

Последствие: хроническая форма геморроя.

Альтернатива: профилактика и лечение.

А что если…

Если бы телефоны не брали с собой в туалет, миллионы людей по всему миру снизили бы риск геморроя и инфекций. Одно простое действие могло бы стать профилактикой болезней и снизить стресс.