Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Счёт не закрыт? Как заставить банк выполнить свои обязательства
Каждая миска как бомба замедленного действия: эта еда даёт кошке силы, но крадёт её годы
Осень — не повод валяться на диване: вот как обернуть короткие дни в заряд бодрости и силы
Шины стачиваются на глазах — причина может скрываться глубже, чем кажется
Царапины исчезают на глазах: простой трюк с воском, который поможет устранить дефекты на любой мебели
Смартфон стал новым троном: эти минуты залипания превращаются в годы унизительного лечения
Дуэйн Джонсон неузнаваем, Эмма Стоун облысела: эти восемь фильмов Венеции-2025 поражают воображение
5 причин мариновать грибы с этим секретным ингредиентом — раскройте новые грани более мягкого вкуса
Работают ли БАДы для снижения аппетита: разбор популярных добавок и ингредиентов

После этой игры вши поселились у всего класса: насекомым хватило минуты контакта

4:37
Здоровье

С наступлением учебного года родители всё чаще сталкиваются с сезонными проблемами, среди которых — педикулёз. Несмотря на устойчивый миф, вши могут появиться у любого ребёнка, независимо от уровня жизни семьи. Как действовать в такой ситуации, объяснил ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского университета Заур Хатшуков.

дети делают уроки
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети делают уроки

Почему дети в зоне риска

Осень считается временем повышенной заболеваемости педикулёзом. Чаще всего страдают дети 5-12 лет, у которых начинается активное общение в школе или детском саду.

"Передается заболевание при прямом контакте, так сказать 'голова к голове'", — отметил Заур Хатшуков.

При этом вши не летают и не прыгают, а перемещаются только при соприкосновении волос. В коллективе достаточно одного заражённого ребёнка, чтобы риск для остальных заметно вырос.

Пути заражения

Эксперт выделяет два основных способа передачи:

  • Прямой контакт волосами. Дети много общаются и играют, прикасаясь друг к другу.

  • Через предметы. Насекомые могут попасть на одежду или полотенце и затем перейти на другого человека.

Симптомы педикулёза

  • постоянный зуд кожи головы;

  • мелкие покраснения на месте укусов;

  • раздражение кожи при расчёсывании.

Эти признаки повод незамедлительно проверить волосы.

Профилактика

Родителям рекомендуется:

  1. Купать ребёнка и мыть ему волосы регулярно.

  2. Использовать только личные предметы гигиены (расчёску, полотенце).

  3. Проводить профилактический осмотр головы раз в неделю.

Чем раньше будут обнаружены паразиты, тем проще справиться с проблемой.

Как лечить педикулёз

При выявлении вшей нужно провести обработку специальными средствами из аптеки. Дополнительно используется гребень с частыми металлическими зубьями для вычёсывания насекомых. При правильной обработке одной процедуры обычно достаточно.

Плюсы и минусы методов лечения

Метод Плюсы Минусы
Аптечные спреи и шампуни Быстрый результат, простота применения Возможны аллергические реакции
Вычёсывание металлическим гребнем Безопасность, можно использовать часто Требует времени и терпения
Народные методы (уксус, масло) Доступность Эффективность ниже, риск раздражения кожи

Сравнение способов профилактики

Способ Эффективность Удобство
Личный набор гигиены Высокая Простое соблюдение
Регулярный осмотр головы Высокая Затратно по времени
Ограничение тесных игр Низкая Практически невыполнимо

Советы шаг за шагом

  1. Обнаружили зуд — проверьте волосы при ярком свете.

  2. При подтверждении педикулёза — купите аптечное средство.

  3. Обработайте голову строго по инструкции.

  4. Вычешите насекомых гребнем.

  5. Проведите повторную проверку через 7-10 дней.

  6. Продезинфицируйте бельё, одежду и полотенца.

Мифы и правда

  • Миф: педикулёз встречается только у детей из неблагополучных семей.
    Правда: заболеть может любой ребёнок.

  • Миф: вши умеют прыгать.
    Правда: они передаются только при соприкосновении волос.

  • Миф: достаточно один раз помыть голову.
    Правда: без обработки специальными средствами избавиться от них невозможно.

FAQ

Можно ли заразиться от животных?
Нет, человеческие вши передаются только от людей.

Нужно ли стричь волосы?
Нет, современные средства позволяют обойтись без радикальных мер.

Можно ли ходить в школу во время лечения?
Нет, ребёнка следует оставить дома до полного избавления от вшей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пользоваться чужими расчёсками или полотенцами.
    Последствие: быстрое заражение.
    Альтернатива: личный набор предметов гигиены.

  • Ошибка: затягивать с обработкой.
    Последствие: быстрое распространение по семье и классу.
    Альтернатива: начать лечение сразу при первых симптомах.

  • Ошибка: ограничиться только мытьём головы.
    Последствие: сохранение паразитов.
    Альтернатива: использовать аптечные препараты и гребень.

А что если…

Если бы педикулёз не лечили, он распространился бы по всему коллективу за считанные дни. Поэтому важно действовать быстро: вши не исчезнут сами по себе.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Авто
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Счёт не закрыт? Как заставить банк выполнить свои обязательства
Каждая миска как бомба замедленного действия: эта еда даёт кошке силы, но крадёт её годы
Осень — не повод валяться на диване: вот как обернуть короткие дни в заряд бодрости и силы
Шины стачиваются на глазах — причина может скрываться глубже, чем кажется
Царапины исчезают на глазах: простой трюк с воском, который поможет устранить дефекты на любой мебели
Смартфон стал новым троном: эти минуты залипания превращаются в годы унизительного лечения
Дуэйн Джонсон неузнаваем, Эмма Стоун облысела: эти восемь фильмов Венеции-2025 поражают воображение
5 причин мариновать грибы с этим секретным ингредиентом — раскройте новые грани более мягкого вкуса
Работают ли БАДы для снижения аппетита: разбор популярных добавок и ингредиентов
Письмо счастья или развод? В ГАИ объяснили, что делать со штрафом без снимка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.