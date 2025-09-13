Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна ошибка с фактурой — и даже дорогой наряд будет выглядеть как секонд-хенд
Под ногами лежит сокровище: как из листвы рождается перегной, меняющий урожай
Мёртвая петля: новый тренд из Китая превращает борьбу с бессонницей в игру со смертью
Прощай, Европа? ЕС ужесточает выдачу виз, и вот что это значит для вас
7 степеней прожарки: найдите свою и готовьте мясо, как в лучших стейкхаусах
Хмель перемен: как новые пошлины изменили карту импортного пива в России
США накрывает невидимый враг: инфекция с тропических болот уже на американской земле
От разлуки до брака: как любовь Оскара и Юлии Кучеры победила все преграды
Природный символ Кисловодска: что скрывает скала, вдохновившая Лермонтова

Газировка и спиртное лишают волос: как привычные напитки ускоряют облысение

2:19
Здоровье

Регулярное употребление газированных напитков и алкоголя может негативно сказаться на здоровье волос. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Nutrition and Health, проанализировав 17 исследований с участием более 61 тысяч человек.

Выпадение волос
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Выпадение волос

Как напитки влияют на волосы

Газировка и спиртное усиливают воспалительные процессы, повышают уровень сахара и снижают усвоение питательных веществ. Всё это приводит к повреждению волосяных фолликулов. В результате волосы становятся тоньше, быстрее выпадают и могут преждевременно седеть.

"Витамин D и железо укрепляют волосы, тогда как спиртное и газировка способствуют их выпадению и раннему поседению", — отметили исследователи.

Что помогает сохранить густоту

Наиболее полезными для волос считаются продукты, богатые витамином D и железом — рыба, яйца, печень, бобовые. Учёные также указывают на пользу соевых продуктов и крестоцветных овощей (брокколи, капуста, цветная капуста). Дополнительный положительный эффект дают витаминные комплексы и БАДы с микроэлементами, если их назначает врач.

Важные нюансы исследований

Большинство рассмотренных работ носили наблюдательный характер и использовали разные методы оценки питания и состояния волос. Это означает, что прямая причинно-следственная связь между газировкой или алкоголем и выпадением волос пока не доказана. Тем не менее, специалисты уверены: ограничение таких напитков уже сейчас может снизить риски.

Что делать шаг за шагом

  1. Следить за уровнем витамина D и железа с помощью анализов.

  2. Включать в рацион рыбу, яйца, зелень и овощи.

  3. Ограничить газированные напитки и алкоголь.

  4. При необходимости обсудить с врачом приём добавок.

Интересные факты

  1. У женщин дефицит железа — одна из частых причин выпадения волос.

  2. Люди, живущие в северных странах, чаще страдают от нехватки витамина D.

  3. Брокколи содержит вещества, которые снижают повреждение фолликулов.

Уточнения

Облысение - патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Новости спорта
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Очень надеюсь, что вернётся: Губерниев резко высказался о нападках на Аллу Пугачёву
Осень ставит деревьям броню, весна лишь красит фасад: что скрыто за белым слоем мела
Дыня и водка встречаются в банке — результат заставляет забыть про обычные настойки
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Красавец на башне или безжалостный палач в гнезде: двойная жизнь белого аиста
Хотели включить заднюю — услышали скрежет: как современные автоматы спасают водителей от ошибок
Бельё сохнет — а стены гниют: простая привычка делает воздух в доме ядовитым
Российский газ снова на плаву: четвёртый танкер готов прибыть в китайский порт Тешань
Дорога, висящая над пропастью: почему трассу к Красной Поляне закрыли навсегда
Тайный резервуар грязи: неожиданный способ держать поверхность в чистоте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.