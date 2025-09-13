Газировка и спиртное лишают волос: как привычные напитки ускоряют облысение

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление газированных напитков и алкоголя может негативно сказаться на здоровье волос. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Nutrition and Health, проанализировав 17 исследований с участием более 61 тысяч человек.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Выпадение волос

Как напитки влияют на волосы

Газировка и спиртное усиливают воспалительные процессы, повышают уровень сахара и снижают усвоение питательных веществ. Всё это приводит к повреждению волосяных фолликулов. В результате волосы становятся тоньше, быстрее выпадают и могут преждевременно седеть.

"Витамин D и железо укрепляют волосы, тогда как спиртное и газировка способствуют их выпадению и раннему поседению", — отметили исследователи.

Что помогает сохранить густоту

Наиболее полезными для волос считаются продукты, богатые витамином D и железом — рыба, яйца, печень, бобовые. Учёные также указывают на пользу соевых продуктов и крестоцветных овощей (брокколи, капуста, цветная капуста). Дополнительный положительный эффект дают витаминные комплексы и БАДы с микроэлементами, если их назначает врач.

Важные нюансы исследований

Большинство рассмотренных работ носили наблюдательный характер и использовали разные методы оценки питания и состояния волос. Это означает, что прямая причинно-следственная связь между газировкой или алкоголем и выпадением волос пока не доказана. Тем не менее, специалисты уверены: ограничение таких напитков уже сейчас может снизить риски.

Что делать шаг за шагом

Следить за уровнем витамина D и железа с помощью анализов. Включать в рацион рыбу, яйца, зелень и овощи. Ограничить газированные напитки и алкоголь. При необходимости обсудить с врачом приём добавок.

Интересные факты

У женщин дефицит железа — одна из частых причин выпадения волос. Люди, живущие в северных странах, чаще страдают от нехватки витамина D. Брокколи содержит вещества, которые снижают повреждение фолликулов.

Уточнения

Облысение - патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

