Газировка и спиртное лишают волос: как привычные напитки ускоряют облысение

Регулярное употребление газированных напитков и алкоголя может негативно сказаться на здоровье волос. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Nutrition and Health, проанализировав 17 исследований с участием более 61 тысяч человек.
Газировка и спиртное усиливают воспалительные процессы, повышают уровень сахара и снижают усвоение питательных веществ. Всё это приводит к повреждению волосяных фолликулов. В результате волосы становятся тоньше, быстрее выпадают и могут преждевременно седеть.
"Витамин D и железо укрепляют волосы, тогда как спиртное и газировка способствуют их выпадению и раннему поседению", — отметили исследователи.
Наиболее полезными для волос считаются продукты, богатые витамином D и железом — рыба, яйца, печень, бобовые. Учёные также указывают на пользу соевых продуктов и крестоцветных овощей (брокколи, капуста, цветная капуста). Дополнительный положительный эффект дают витаминные комплексы и БАДы с микроэлементами, если их назначает врач.
Большинство рассмотренных работ носили наблюдательный характер и использовали разные методы оценки питания и состояния волос. Это означает, что прямая причинно-следственная связь между газировкой или алкоголем и выпадением волос пока не доказана. Тем не менее, специалисты уверены: ограничение таких напитков уже сейчас может снизить риски.
Следить за уровнем витамина D и железа с помощью анализов.
Включать в рацион рыбу, яйца, зелень и овощи.
Ограничить газированные напитки и алкоголь.
При необходимости обсудить с врачом приём добавок.
У женщин дефицит железа — одна из частых причин выпадения волос.
Люди, живущие в северных странах, чаще страдают от нехватки витамина D.
Брокколи содержит вещества, которые снижают повреждение фолликулов.
Уточнения
Облысение - патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
