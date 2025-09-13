Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ларисе Копенкиной 70: как сложилась жизнь эпатажной бизнесвумен после развода с Шаляпиным
Краснодар возвращается на карту: неожиданные бонусы ждут тех, кто решит полететь
Чем крепче машина, тем страшнее последствия: зачем краш-тесты проводят именно так
Ваша фигура полюбит этот перекус: готовим вкуснейшие бутерброды с творогом, скумбрией и густыми сливками
Эти блинчики можно есть даже холодными: удобный перекус для работы или пикника
Франция потеряла звезду: Fitch понизило кредитный рейтинг страны
Не только красота: что делает Инес де Рамон идеальной парой для Брэда Питта
Молочные ванны Клеопатры уступают: домашнее мыло возвращает коже фарфоровую гладкость
Кухня за секунды становится факелом: зона у плиты, где мелочь превращается в катастрофу

Микроволновка готовит токсичный коктейль: этот полезный продукт превращается в угрозу для здоровья

3:22
Здоровье

Микроволновая печь — незаменимый помощник на современной кухне, позволяющий разогреть обед за считанные минуты. Однако некоторые привычные продукты под воздействием СВЧ-излучения могут превращаться в настоящий "токсичный коктейль". О том, какой популярной еды стоит опасаться и как правильно использовать микроволновку, рассказывают эксперты в области питания и безопасности пищевых продуктов.

Рис со шпинатом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рис со шпинатом

Три главные опасности разогрева в микроволновке

Специалисты выделяют три ключевых риска, связанных с нерациональным использованием СВЧ-печи:

  1. Образование акриламида. Это потенциально канцерогенное вещество образуется в крахмалистых продуктах (картофель, выпечка) при нагревании до высоких температур. Исследования показывают, что в микроволновке из-за неравномерного и интенсивного нагрева концентрация акриламида может быть в два раза выше, чем при жарке или запекании.
  2. Окисление жиров. При разогреве жирных блюд (мяса, соусов на сливках) происходит окисление липидов, в результате которого образуются вредные соединения (кетоны, альдегиды). Они могут повреждать клетки и провоцировать воспалительные процессы в организме.
  3. Миграция токсинов из пластика. Даже контейнеры с маркировкой "безопасно для использования в микроволновке" при нагревании могут выделять в пищу бисфенол А (BPA) и микрочастицы пластика. Эти вещества могут негативно сказываться на работе эндокринной системы и связываются с повышенным риском ряда заболеваний.

Главный "опасный" продукт: экспертное мнение

Вы удивитесь, но один из самых коварных продуктов для разогрева в микроволновке — это шпинат.

Как поясняет диетолог Харини Бала, мнение которого приводит tvguru. cz, эта зелень содержит высокий уровень нитратов. При повторном нагревании в СВЧ-печи нитраты преобразуются в нитриты, которые, вступая в реакцию с другими веществами, могут образовывать канцерогенные нитрозамины.

"Регулярное разогревание шпината в микроволновке, особенно в пластиковом контейнере, создает серьезную токсическую нагрузку на организм", — предупреждает эксперт.

Как безопасно пользоваться микроволновкой: памятка

Не стоит отказываться от микроволновки совсем, но соблюдать простые правила необходимо.

  • Откажитесь от разогрева шпината и другой листовой зелени (например, сельдерея или свеклы) в СВЧ-печи. Для этого лучше использовать плиту.
  • Используйте стеклянную или керамическую посуду. Полностью откажитесь от пластиковых контейнеров, даже тех, что помечены как безопасные.
  • Снижайте мощность и время нагрева. Избегайте режима "на полную мощность" для длительного разогрева. Лучше сделать это в два этапа с помешиванием.
  • Не храните приготовленную еду при комнатной температуре. Это ускоряет преобразование нитратов в нитриты еще до того, как еда попадет в микроволновку.

Микроволновая печь — удобный прибор, но пользоваться ей нужно с умом. Осознанный подход к тому, что и в чем вы разогреваете, поможет сохранить здоровье и избежать ненужных рисков.

Уточнения

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Домашние животные
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Не только красота: что делает Инес де Рамон идеальной парой для Брэда Питта
Молочные ванны Клеопатры уступают: домашнее мыло возвращает коже фарфоровую гладкость
Кухня за секунды становится факелом: зона у плиты, где мелочь превращается в катастрофу
Запрещённые приёмы: эти 5 родительских действий при ОРВИ приводят к пневмонии
Тёмный угол больше не пуст: растения, способные оживить даже безоконные комнаты
Госномер превращается в ловушку: когда его крепление обернётся штрафом
Черное море удивило: самый дорогой курорт оказался не там, где вы думаете
Цвет дёсен — как карта судьбы: по ним можно узнать, сколько кошка ещё проживёт
Тренировки выматывают тело, но именно потеря этого вещества опаснее всего
Почти метр в диаметре: в Бразилии раскопали сосуды с загадочными останками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.