Микроволновая печь — незаменимый помощник на современной кухне, позволяющий разогреть обед за считанные минуты. Однако некоторые привычные продукты под воздействием СВЧ-излучения могут превращаться в настоящий "токсичный коктейль". О том, какой популярной еды стоит опасаться и как правильно использовать микроволновку, рассказывают эксперты в области питания и безопасности пищевых продуктов.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рис со шпинатом
Три главные опасности разогрева в микроволновке
Специалисты выделяют три ключевых риска, связанных с нерациональным использованием СВЧ-печи:
Образование акриламида. Это потенциально канцерогенное вещество образуется в крахмалистых продуктах (картофель, выпечка) при нагревании до высоких температур. Исследования показывают, что в микроволновке из-за неравномерного и интенсивного нагрева концентрация акриламида может быть в два раза выше, чем при жарке или запекании.
Окисление жиров. При разогреве жирных блюд (мяса, соусов на сливках) происходит окисление липидов, в результате которого образуются вредные соединения (кетоны, альдегиды). Они могут повреждать клетки и провоцировать воспалительные процессы в организме.
Миграция токсинов из пластика. Даже контейнеры с маркировкой "безопасно для использования в микроволновке" при нагревании могут выделять в пищу бисфенол А (BPA) и микрочастицы пластика. Эти вещества могут негативно сказываться на работе эндокринной системы и связываются с повышенным риском ряда заболеваний.
Главный "опасный" продукт: экспертное мнение
Вы удивитесь, но один из самых коварных продуктов для разогрева в микроволновке — это шпинат.
Как поясняет диетолог Харини Бала, мнение которого приводит tvguru. cz, эта зелень содержит высокий уровень нитратов. При повторном нагревании в СВЧ-печи нитраты преобразуются в нитриты, которые, вступая в реакцию с другими веществами, могут образовывать канцерогенные нитрозамины.
"Регулярное разогревание шпината в микроволновке, особенно в пластиковом контейнере, создает серьезную токсическую нагрузку на организм", — предупреждает эксперт.
Как безопасно пользоваться микроволновкой: памятка
Не стоит отказываться от микроволновки совсем, но соблюдать простые правила необходимо.
Откажитесь от разогрева шпината и другой листовой зелени (например, сельдерея или свеклы) в СВЧ-печи. Для этого лучше использовать плиту.
Используйте стеклянную или керамическую посуду. Полностью откажитесь от пластиковых контейнеров, даже тех, что помечены как безопасные.
Снижайте мощность и время нагрева. Избегайте режима "на полную мощность" для длительного разогрева. Лучше сделать это в два этапа с помешиванием.
Не храните приготовленную еду при комнатной температуре. Это ускоряет преобразование нитратов в нитриты еще до того, как еда попадет в микроволновку.
Микроволновая печь — удобный прибор, но пользоваться ей нужно с умом. Осознанный подход к тому, что и в чем вы разогреваете, поможет сохранить здоровье и избежать ненужных рисков.
Уточнения
Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae).
