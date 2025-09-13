Запрещённые приёмы: эти 5 родительских действий при ОРВИ приводят к пневмонии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ОРВИ — самая частая вирусная инфекция у детей, но многие родители в попытке помочь ребенку совершают опасные ошибки в лечении. Педиатр "СМ-Клиника" для детей Евгения Малыгина перечислила самые распространенные заблуждения, которые мешают выздоровлению и могут навредить.

ТОП-5 ошибок родителей при лечении ОРВИ у ребенка

Специалист выделила пять главных действий, от которых стоит отказаться:

  1. Назначение антибиотиков. Врач напомнила: ОРВИ вызывают вирусы, а антибиотики на них не действуют. Их неоправданный прием не помогает выздороветь, но вызывает резистентность и нарушает работу ЖКТ.
  2. Использование антигистаминных препаратов. Эти лекарства эффективны только против аллергического отека. При вирусном насморке они бесполезны.
  3. Отказ от ингаляций при температуре. Это устаревший миф. При обструктивном синдроме или крупе жизненно необходимы "холодные" ингаляции с помощью современного небулайзера, которые не запрещены при лихорадке.
  4. Применение опасных народных методов. Дыхание над картошкой грозит ожогом слизистых, горчичники и банки — ожогами кожи, а растирание эфирными маслами может вызвать аллергию и бронхоспазм.
  5. Бесконтрольное применение сиропов от кашля. "Безопасные" сиропы с пометкой "с 0 лет" могут навредить. Муколитики у маленьких детей приводят к скоплению жидкой мокроты, которую они не могут откашлять, создавая идеальную среду для развития пневмонии.

Что делать, если ребенок заболел?

Эксперт подчеркивает: в большинстве случаев ОРВИ не требует специфического лечения. Организму нужно помочь справиться с симптомами: обеспечить покой, прохладный влажный воздух и обильное питье, пишет Газета.Ru.

"Главное правило — не навредить самолечением. Если состояние ребенка вызывает тревогу, температура долго не спадает или болезнь затянулась, — обязательно обратитесь к педиатру для постановки правильного диагноза", — заключила Евгения Малыгина.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Запрещённые приёмы: эти 5 родительских действий при ОРВИ приводят к пневмонии
