Осенняя тоска приходит тихо и крадёт силы незаметно: ловушка, в которую попадают даже сильные

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением осени многие начинают замечать перемены в настроении. Холод, дожди и короткий световой день влияют на эмоциональное состояние, вызывая апатию и усталость. Чтобы не погрузиться в состояние затяжной хандры, важно заранее позаботиться о своём психическом и физическом благополучии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенняя депрессия

Причина сезонной хандры

Когда становится меньше солнечного света, организм вырабатывает меньше серотонина — гормона радости. Одновременно повышается уровень мелатонина, отвечающего за сонливость. Всё это отражается на самочувствии: снижается мотивация, появляется желание больше спать и меньше общаться. Именно поэтому психологи фиксируют рост обращений осенью и весной.

"Естественно, у нас есть два сезона самых частых приходов людей в поликлинику. Это осень и весна", — сообщил медицинский психолог Кузнецов.

По его словам, в это время пациенты чаще жалуются на грусть, упадок сил и растерянность.

Сезонная хандра не всегда перерастает в депрессию, но если игнорировать симптомы, со временем они могут усугубиться. Поэтому лучше реагировать на первые сигналы организма.

Опасность бездействия

Желание провести вечер под пледом с сериалами и сладостями кажется естественным, но специалисты предупреждают: если это превращается в привычку, состояние может только ухудшиться. Пассивные способы борьбы дают кратковременный эффект и со временем перестают помогать. Важно искать более активные и долгосрочные решения.

"Лежать под пледиком, пить горячий шоколад и смотреть сериальчики — не всегда помогает", — отметил психолог.

Он советует воспринимать такие занятия как редкое удовольствие, а не постоянный способ справляться с хандрой.

Сила движения и общения

Лучший способ поддержать психику в непростое время года — активность. Физические нагрузки стимулируют выработку эндорфинов и помогают переключить внимание. Это может быть спортзал, йога, прогулки на свежем воздухе или совместные занятия с друзьями. Даже лёгкая активность способна заметно улучшить настроение и вернуть энергию.

Регулярные прогулки помогают организму "догонять" нехватку солнечного света. Осеннее солнце пусть и не такое яркое, но всё же стимулирует выработку витамина D, а он напрямую связан с психическим здоровьем. Специалисты советуют хотя бы 20-30 минут в день бывать на улице в светлое время суток.

Общение с близкими — ещё один мощный инструмент борьбы с апатией. Доказано, что разговоры, совместные игры или походы в кино снижают уровень тревожности и помогают чувствовать себя частью сообщества. Чем меньше человек замыкается в себе, тем проще ему пройти через сезонное снижение настроения.

Ароматы против грусти

Интересное направление в борьбе с осенним упадком сил — ароматерапия. Цитрусовые масла считаются природными антидепрессантами, которые бодрят и заряжают энергией.

"Быстро и качественно улучшить самочувствие помогут ароматы цитрусов", — пояснила ароматерапевт Рязанова.

Она рекомендует выбирать любимый моноаромат или создавать собственные композиции. Для одних лучше работает лимон, другим больше по душе апельсин или грейпфрут. Ароматы можно использовать в аромалампе, добавлять в ванну или наносить на браслеты из пористого материала.

Кроме цитрусов, бодрящий эффект дают розмарин, мята и эвкалипт. Эти масла помогают сосредоточиться, уменьшить усталость и вернуть ясность ума. Но важно помнить о дозировке: слишком сильный запах может вызвать раздражение или головную боль.

Роль питания в борьбе с хандрой

Немаловажную роль играет питание. Организм осенью нуждается в большем количестве витаминов и минералов. Особенно важны витамины группы B, витамин D и магний. Их дефицит усиливает усталость и раздражительность.

Полезно включать в рацион:

Рыбу и морепродукты — источник омега-3 жирных кислот, которые поддерживают работу мозга. Орехи и семена — помогают справляться со стрессом благодаря магнию. Фрукты и овощи ярких цветов — не только полезны, но и сами по себе поднимают настроение. Цельнозерновые продукты — способствуют стабильному уровню сахара в крови, а значит, уменьшают резкие перепады энергии.

Шоколад, напротив, стоит употреблять умеренно. В небольших количествах он может дать ощущение удовольствия, но злоупотребление ведёт к резким скачкам глюкозы и, как следствие, к ещё большему упадку сил.

Здоровый распорядок дня

Немалую роль играет режим сна и отдыха. Ложиться и вставать в одно и то же время полезно не только для физического здоровья, но и для психики. Нарушение биоритмов часто усугубляет сезонные перепады настроения.

Чтобы сон был качественным:

проветривайте комнату перед сном,

исключите гаджеты за час до отдыха,

используйте тёплый свет в освещении вечером.

Такие простые меры помогают быстрее засыпать и просыпаться более бодрыми.

Маленькие радости в повседневности

Психологи советуют осенью особенно внимательно относиться к мелочам, которые приносят радость. Это может быть кружка ароматного чая, любимая музыка по дороге на работу или новая книга. Сознательное внимание к приятным моментам помогает мозгу фиксировать позитивные эмоции.

Полезно вести "дневник благодарности" — каждый день записывать хотя бы три хорошие вещи, которые произошли. Такой приём помогает переключить внимание с негативного на позитивное и постепенно меняет восприятие сезона.

Помощь специалиста

Иногда простых мер оказывается недостаточно. Если плохое настроение держится больше трёх недель, появляются трудности с работой или общением, стоит обратиться к врачу. Сезонная хандра может перерасти в депрессивное расстройство, и тогда помощь специалиста необходима.

Современная психология предлагает разные методы поддержки: от когнитивно-поведенческой терапии до светотерапии. Последняя особенно популярна в странах с долгими зимами — специальные лампы компенсируют нехватку солнечного света.

Осенняя хандра — не приговор. Своевременное внимание к себе, активность, правильное питание и поддержка близких позволяют пройти этот сезон без серьёзных потерь для настроения. Главное — помнить, что даже в холодное и дождливое время можно находить радость и вдохновение.