Грипп или ОРВИ: распознай врага в лицо — 4 признака, которые нельзя игнорировать

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отличить грипп от обычной простуды (ОРВИ) бывает непросто, но именно от точного диагноза зависит тактика лечения и риск осложнений. Ключевые различия между этими заболеваниями объяснила врач-терапевт "СМ-Клиника" Марина Овсянникова.

Фото: flickr.com by William Brawley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грипп

По словам эксперта, ОРВИ — это общее название для большой группы вирусных инфекций (их более 200 подтипов), поражающих дыхательные пути. Наиболее распространенные из них — риновирусы, аденовирусы и парагрипп. Грипп же, хотя и является разновидностью ОРВИ, стоит особняком из-за тяжелого течения и высокого риска серьезных осложнений, таких как пневмония или менингит, уточняет Газета.Ru.

Как распознать грипп: основные симптомы

Марина Овсянникова выделила характерные признаки, которые помогают заподозрить именно грипп:

Внезапное и резкое начало болезни. Пациент часто может назвать даже точный час, когда почувствовал себя плохо.

Пациент часто может назвать даже точный час, когда почувствовал себя плохо. Высокая температура (38,5°C и выше) , которая может держаться до 4-5 дней.

, которая может держаться до 4-5 дней. Выраженная интоксикация : сильная слабость, ломота в мышцах и боль в глазных яблоках.

: сильная слабость, ломота в мышцах и боль в глазных яблоках. Сухой, напряженный кашель, часто сопровождающийся болью за грудиной.

"При появлении подобных симптомов необходимо обязательно обратиться к врачу, чтобы своевременно поставить диагноз и предотвратить развитие осложнений", — подчеркнула терапевт.

Другие ОРВИ, например, вызванные риновирусами или аденовирусами, обычно переносятся легче и протекают с менее выраженной температурой, насморком, чиханием и першением в горле.

Когда обращаться к врачу обязательно

Специалист предупредила, что при любом ОРВИ существует ряд тревожных признаков, требующих немедленной медицинской помощи:

Температура выше 38°C, которая держится более пяти дней.

Сильная головная боль, светобоязнь или появление сыпи.

Одышка, боль в грудной клетке или затрудненное дыхание.

Неукротимая рвота или боль в животе.

В заключение Марина Овсянникова напомнила о главном методе профилактики гриппа — вакцинации. Прививку стоит сделать заранее, до начала сезонного пика заболеваемости, так как для выработки иммунитета требуется около двух недель. Это надежный способ защитить себя от тяжелой болезни и ее осложнений.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

