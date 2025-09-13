Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как россияне решали квартирный вопрос: деньги для внесения первого взноса
Хризантема играет в русскую рулетку с морозом: приёмы, которые спасают цветок от вымерзания
Разводы не исчезают, сколько ни трёшь: осенью проблему решает хитрость за копейки
Четыре секретных шага, которые превращают домашнюю сушку волос в салонную укладку
Машина не простит халатности: эти ошибки в подготовке к зиме обходятся дороже всего
Когти длиной с нож и клыки, что ломают кости: кто победит в страшной схватке без правил
Секрет вечной популярности сериала Офис: что создатели не учли в спин-оффе Газета
Результаты пропадают, усталость растёт — всему виной тайный процесс в организме
Похмелье управляет машиной вместо вас: почему нельзя садиться за руль утром после застолья

Грипп или ОРВИ: распознай врага в лицо — 4 признака, которые нельзя игнорировать

2:38
Здоровье

Отличить грипп от обычной простуды (ОРВИ) бывает непросто, но именно от точного диагноза зависит тактика лечения и риск осложнений. Ключевые различия между этими заболеваниями объяснила врач-терапевт "СМ-Клиника" Марина Овсянникова.

Грипп
Фото: flickr.com by William Brawley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грипп

По словам эксперта, ОРВИ — это общее название для большой группы вирусных инфекций (их более 200 подтипов), поражающих дыхательные пути. Наиболее распространенные из них — риновирусы, аденовирусы и парагрипп. Грипп же, хотя и является разновидностью ОРВИ, стоит особняком из-за тяжелого течения и высокого риска серьезных осложнений, таких как пневмония или менингит, уточняет Газета.Ru.

Как распознать грипп: основные симптомы

Марина Овсянникова выделила характерные признаки, которые помогают заподозрить именно грипп:

  • Внезапное и резкое начало болезни. Пациент часто может назвать даже точный час, когда почувствовал себя плохо.
  • Высокая температура (38,5°C и выше), которая может держаться до 4-5 дней.
  • Выраженная интоксикация: сильная слабость, ломота в мышцах и боль в глазных яблоках.
  • Сухой, напряженный кашель, часто сопровождающийся болью за грудиной.

"При появлении подобных симптомов необходимо обязательно обратиться к врачу, чтобы своевременно поставить диагноз и предотвратить развитие осложнений", — подчеркнула терапевт.

Другие ОРВИ, например, вызванные риновирусами или аденовирусами, обычно переносятся легче и протекают с менее выраженной температурой, насморком, чиханием и першением в горле.

Когда обращаться к врачу обязательно

Специалист предупредила, что при любом ОРВИ существует ряд тревожных признаков, требующих немедленной медицинской помощи:

  • Температура выше 38°C, которая держится более пяти дней.
  • Сильная головная боль, светобоязнь или появление сыпи.
  • Одышка, боль в грудной клетке или затрудненное дыхание.
  • Неукротимая рвота или боль в животе.

В заключение Марина Овсянникова напомнила о главном методе профилактики гриппа — вакцинации. Прививку стоит сделать заранее, до начала сезонного пика заболеваемости, так как для выработки иммунитета требуется около двух недель. Это надежный способ защитить себя от тяжелой болезни и ее осложнений.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Домашние животные
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025
Красота и стиль
Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Похмелье управляет машиной вместо вас: почему нельзя садиться за руль утром после застолья
Красные армии из глубин: почему скандинавы называют нашествие крабов военным вторжением
Химия не справилась, а бумага победила: душ сияет даже без капли моющего средства
Одна ошибка с фактурой — и даже дорогой наряд будет выглядеть как секонд-хенд
Под ногами лежит сокровище: как из листвы рождается перегной, меняющий урожай
Мёртвая петля: новый тренд из Китая превращает борьбу с бессонницей в игру со смертью
7 степеней прожарки: найдите свою и готовьте мясо, как в лучших стейкхаусах
Прощай, Европа? ЕС ужесточает выдачу виз, и вот что это значит для вас
Больше не Германия: как новые пошлины изменили карту импортного пива в России
США накрывает невидимый враг: инфекция с тропических болот уже на американской земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.