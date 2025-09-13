Грипп или ОРВИ: распознай врага в лицо — 4 признака, которые нельзя игнорировать

Отличить грипп от обычной простуды (ОРВИ) бывает непросто, но именно от точного диагноза зависит тактика лечения и риск осложнений. Ключевые различия между этими заболеваниями объяснила врач-терапевт "СМ-Клиника" Марина Овсянникова.
По словам эксперта, ОРВИ — это общее название для большой группы вирусных инфекций (их более 200 подтипов), поражающих дыхательные пути. Наиболее распространенные из них — риновирусы, аденовирусы и парагрипп. Грипп же, хотя и является разновидностью ОРВИ, стоит особняком из-за тяжелого течения и высокого риска серьезных осложнений, таких как пневмония или менингит, уточняет Газета.Ru.
Марина Овсянникова выделила характерные признаки, которые помогают заподозрить именно грипп:
"При появлении подобных симптомов необходимо обязательно обратиться к врачу, чтобы своевременно поставить диагноз и предотвратить развитие осложнений", — подчеркнула терапевт.
Другие ОРВИ, например, вызванные риновирусами или аденовирусами, обычно переносятся легче и протекают с менее выраженной температурой, насморком, чиханием и першением в горле.
Специалист предупредила, что при любом ОРВИ существует ряд тревожных признаков, требующих немедленной медицинской помощи:
В заключение Марина Овсянникова напомнила о главном методе профилактики гриппа — вакцинации. Прививку стоит сделать заранее, до начала сезонного пика заболеваемости, так как для выработки иммунитета требуется около двух недель. Это надежный способ защитить себя от тяжелой болезни и ее осложнений.
Уточнения
Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.
