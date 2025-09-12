Тело шепчет, а мы глушим: тайные сигналы организма, которые приходят после 35, будто предупреждение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:04
Здоровье

Тридцать пять лет — это возраст, когда женщина чувствует себя уверенной, зрелой и уже многое понимает о своём теле и эмоциях. Но именно в этот период организм начинает посылать первые сигналы, которые нельзя игнорировать. Медики называют этот этап "точкой входа" в зрелость: гормональный фон меняется, щитовидная железа становится особенно уязвимой, костная ткань постепенно теряет плотность. Всё это не повод для паники, а скорее напоминание о том, что забота о здоровье должна стать регулярной привычкой.

Гормоны и кожа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гормоны и кожа

Первые звоночки

С возрастом кожа может становиться суше, волосы — тоньше и ломче, настроение — нестабильнее. Менструальный цикл нередко меняется, а усталость накапливается быстрее, чем раньше. Эти симптомы многие списывают на "возраст" или стресс, но часто за ними стоят изменения в гормональной системе.

"Ещё мы не молодеем, с возрастом начинает угасать функция яичников, нарушается работа щитовидной железы, для нашего района характерны образования узлов", — пояснил врач-терапевт.

Щитовидка отвечает не только за обмен веществ, но и за настроение, энергичность и даже качество сна. Поэтому именно после 35 лет важно проверять её работу, чтобы вовремя скорректировать возможные сбои.

Диспансеризация важна

Врач подчёркивает: профилактические обследования — это не формальность, а реальный инструмент сохранения здоровья.

"Вообще, государство не просто так придумало диспансеризацию — это самое базовое, что вы можете сделать", — отметил врач-терапевт.

Регулярный чек-ап помогает выявить отклонения на ранней стадии, когда они ещё не мешают жизни, но требуют внимания. Это экономит время, силы и в будущем может спасти от серьёзных последствий.

Чек-ап организма после 35

Женщинам этого возраста врачи рекомендуют следующий список обследований:

  1. Консультация терапевта с осмотром и сбором анамнеза.
  2. Приём у гинеколога и УЗИ органов малого таза.
  3. Анализы крови: общий и биохимический, гормоны щитовидной железы (ТТГ, св. Т4, антитела к ТПО), глюкоза и гликированный гемоглобин (HbA1c), витамин D, ферритин.
  4. Консультация эндокринолога — даже без явных жалоб.
  5. УЗИ щитовидной железы.
  6. УЗИ молочных желез до 40 лет.
  7. Маммографию после 40 лет.

Эти обследования формируют основу для оценки состояния здоровья и помогают составить индивидуальные рекомендации.

Образ жизни и риски

Помимо естественных гормональных изменений, большое значение имеет то, как женщина живёт. Питание, движение, стресс и качество сна напрямую влияют на здоровье.

"Из-за некачественного образа жизни всё чаще участились случаи сахарного диабета, преддиабета и инсулинорезистентности", — отметил врач-терапевт.

Регулярное употребление сахара и быстрых углеводов, малоподвижный образ жизни и постоянные стрессы приводят к тому, что организм быстрее истощается. Но хорошая новость в том, что многие процессы обратимы: достаточно изменить привычки.

Образ жизни

• Сбалансированное питание с достаточным количеством белка, овощей и цельнозерновых продуктов.
• Физическая активность — не только фитнес, но и пешие прогулки, плавание, йога.
• Контроль уровня стресса: дыхательные практики, хобби, медитация.
• Поддержание уровня витаминов и микроэлементов — особенно витамина D и железа.

Советы шаг за шагом

  1. Запланируйте диспансеризацию — хотя бы раз в год.
  2. Включите в рацион витамины (D, группы B) и железо при низком ферритине.
  3. Следите за состоянием кожи и волос — это индикаторы гормонального баланса.
  4. Добавьте спорт: йога укрепит суставы, силовые тренировки — кости и мышцы.
  5. Не забывайте о восстановлении: СПА, массажи и полноценный сон.

Интересные факты

  • Щитовидная железа влияет на обмен веществ, психику и даже температуру тела.
  • Дефицит железа часто маскируется под хроническую усталость.
  • Женщины, которые регулярно проходят чек-ап, живут активнее и дольше в среднем на 7-10 лет.

Сон и психология

После 35 лет стресс и гормональные колебания особенно сильно отражаются на сне. Бессонница или поверхностный сон усугубляют усталость и снижают концентрацию. Врач советует выработать вечерние ритуалы: тёплый душ, отказ от гаджетов за час до сна, ароматерапию. Эти простые меры помогают нормализовать цикл сна и улучшить настроение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропуск ежегодного обследования → болезни не выявлены вовремя → пройти чек-ап раз в год.
  • Игнорирование усталости и перепадов настроения → гормональные сбои → консультация эндокринолога и гинеколога.
  • Отсутствие физической активности → остеопороз, набор веса → регулярные тренировки и витамины для костей.

Если начать заботиться о здоровье системно, после 35 лет можно снизить риск серьёзных болезней, продлить активный период жизни и улучшить её качество. Это не про страх и ограничения, а про контроль и заботу о себе.

Регулярные обследования и внимательное отношение к сигналам организма позволяют чувствовать себя энергичной и уверенной в любом возрасте.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
