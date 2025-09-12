Тело кричит о помощи, а вы этого не замечаете: скрытые признаки выгорания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Признаки эмоционального выгорания у человека могут проявляться задолго до того, как работа перестанет приносить удовольствие. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

По словам специалиста, первый сигнал выгорания — постоянная усталость, которая ощущается не после рабочего дня, а уже с утра.

"Вы встали, выспались, а чувствуете себя разбитым и без сил. Это признак того, что психика перестает справляться со стрессом, а нагрузка начинает накапливаться в теле", — пояснила Метелина.

Другим важным симптомом эксперт называет пессимистические мысли, которых ранее у человека не было.

"Если раньше вы радовались результатам работы, а теперь постоянно думаете, что ничего не получится, или сама мысль о предстоящих задачах вызывает подавленность, это тревожный сигнал", — отметила психолог.

Повышенная агрессия по отношению к коллегам, руководству или подчиненным также может указывать на выгорание. По словам эксперта, это форма бессознательной попытки психики дистанцироваться. Такая агрессия может быть как активной — в виде крика или раздражения, так и пассивной — через сарказм и черный юмор.

Еще одним признаком выгорания является апатия и потеря интереса к привычной работе. Психолог пояснила, что человек может продолжать выполнять свои обязанности, но внутренний азарт и мотивация исчезают.

"Если эти признаки держатся не один день, а недели и месяцы, нужно предпринимать меры, иначе со временем страдает и физическое здоровье — появляются бессонница, головные боли и хронические заболевания", — предупреждает эксперт.

Чтобы избежать эмоционального выгорания, Метелина рекомендует четыре ключевых подхода. Находить опоры вне работы — уделять время семье, друзьям и хобби. Уменьшать стрессовые факторы, расставляя рабочие границы и учась говорить "нет" там, где перегрузка становится опасной. Выделять время на релаксацию и отключение от рабочих обязанностей. Анализировать, что дает энергию, и регулярно восполнять ее через приятные занятия, спорт или отдых.

"Эмоциональное выгорание сегодня официально признано заболеванием, включенным в Международную классификацию болезней. Берегите себя и прислушивайтесь к сигналам своего тела и психики", — заключила Алиса Метелина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
