Тяга к сладкому не из головы, а из тарелки: ошибка, которую совершают все

Сбалансированное питание и правильные порции снижают тягу к сладкому. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с плиткой шоколада

По его словам, ключ к контролю аппетита — полноценное и разнообразное питание, учитывающее калорийность и физическую активность.

"Если человек не доедает во время завтрака, обеда или ужина, он компенсирует это сладким, орехами, сухофруктами или печеньем. Основная причина тяги к сладкому — недостаточное питание во время основных приемов пищи", — пояснил Калинчев.

Эксперт добавил, что многие люди недооценивают объем еды, необходимый для насыщения. Даже при правильном выборе продуктов маленькие порции не позволяют чувствовать себя сытыми. Он отметил, что привычка есть медленно и полноценно требует времени и усилий, но именно она помогает контролировать аппетит и избегать переедания.

"Правильная еда должна удовлетворять потребности организма в калориях, белках, жирах и углеводах, а удовольствие стоит получать отдельно — во время общения, прогулок или хобби", — заключил специалист.