Домашний уход рушится на пустяке: вот без чего даже лучший крем не спасет

Домашний уход за кожей лица должен быть системным, а не ограничиваться случайными масками. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

По ее словам, основой любого ухода являются очищение, увлажнение и питание кожи. Эти три элемента необходимы независимо от типа кожи — сухой, жирной или проблемной.

"Ключевой этап — качественное очищение кожи. Оно может выполняться с помощью пенки или геля для умывания. Мицеллярная вода сама по себе не обеспечивает полноценного очищения, разве что для очень чувствительной кожи", — пояснила Сафонова.

Эксперт подчеркнула важность регулярного увлажнения и питания кожи, а также правильного подбора средств для поддержания ее барьерных и защитных функций.

"Кремы и сыворотки нужно подбирать с учетом индивидуальных потребностей кожи, чтобы эффективно поддерживать ее барьер", — пояснила Сафонова.

Периодически можно использовать дополнительные домашние процедуры, например, овсяную пенку для жирной кожи или ломтик огурца для легкого отбеливания и освежения. Однако, подчеркнула Сафонова, они не заменяют базовый уход.

"Домашние маски и натуральные средства могут быть вспомогательным элементом, но системного эффекта без регулярного очищения, увлажнения и питания они не дадут. Также важно учитывать индивидуальные особенности кожи и корректировать уход по сезонам и состоянию кожи", — заключила дерматолог.