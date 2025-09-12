Интервальное голодание — чудо для организма или билет к проблемам? Ответ не так очевиден

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Интервальное голодание действительно может оказывать положительное влияние на организм, однако подходит оно не всем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Интервальное голодание
Интервальное голодание

По ее словам, длительный перерыв между ужином и завтраком способствует нормализации работы поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта, а также позволяет организму отдохнуть от постоянной переработки пищи.

"Оптимальная продолжительность ночного перерыва — 12–14 часов, то есть от раннего ужина до завтрака на следующий день. Это помогает организму восстановиться и улучшает аппетит", — пояснила специалист.

При этом в течение дня слишком больших интервалов допускать не стоит.

"Между основными приемами пищи — завтраком, обедом и полдником — промежутки не должны превышать 2,5–3 часов. Такой режим позволяет поддерживать стабильный уровень глюкозы и сохранять работоспособность", — подчеркнула Гончарова.

Она также напомнила, что интервальное голодание противопоказано некоторым группам пациентов.

"Например, людям с сахарным диабетом первого типа или тем, кто принимает определенные препараты, такой режим питания не рекомендуется. Важно обсуждать подобные изменения с лечащим врачом", — заключила эндокринолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
