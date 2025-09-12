Названы неожиданные причины мигрени: виноваты вовсе не нервы

Мигрень может быть связана с нарушением водно-солевого баланса и изменением артериального давления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ученый, эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Сергей Савельев.

По его словам, головные боли чаще всего возникают из-за нарушения поступления электролитов в организм.

"Мозг очень остро реагирует на дисбаланс воды и солей. Если человек пьет дистиллированную воду или злоупотребляет алкоголем, который активно выводит электролиты через почки, это может спровоцировать мигрень", — пояснил Савельев.

Ученый добавил, что еще одним фактором является колебание артериального давления.

"И повышенное, и пониженное давление могут вызывать приступы. Поэтому важно регулярно контролировать этот показатель", — отметил он.

Говоря о мерах профилактики, Савельев подчеркнул значимость здорового питания.

"Нужно искать качественные продукты из природных источников. Фастфуд и продукты с пальмовым маслом не дадут организму необходимых веществ. Именно сбалансированное питание и поддержание электролитного баланса снижают риски появления головной боли", — заключил ученый.