Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Краснодарский край: где отдых обойдётся дешевле всего, а где придётся раскошелиться
Дышать полной грудью: когда снижение ключевой ставки оживит рынок недвижимости
Ускорьте свой внутренний двигатель: диетолог поделилась 4 секретами здорового метаболизма
Сочные, как стейк: раскройте секрет идеальных грибов на гриле — пошаговая инструкция
Призрачный гонщик реален: как полиция Чехии 6 лет не могла поймать водителя красного болида
Зола — друг или враг? Три смертельные ошибки дачников, которые убивают землю и растения
Умный дом — больше не игрушка для богатых: как технологии снижают расходы на коммуналку
Тело, которое живёт отдельно от головы: уникальная система морских существ, пугающая своей свободой
Организм бунтует каждый цикл: привычная еда незаметно усиливает гормональные качели

Будущее сидит за партой: одна деталь рабочей зоны меняет жизнь школьников навсегда

1:37
Здоровье

Некоторые люди с лёгкостью верят в прогнозы и чужие слова, другие — напротив, всё проверяют и относятся скептически. Причина в различиях восприятия и уровне внушаемости. На формирование этих особенностей влияют и врождённые механизмы, и опыт детства, и привычка мыслить критически.

мальчик в костюме за ноутбуком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
мальчик в костюме за ноутбуком

Генетика и дофамин

По словам врача-психиатра, психотерапевта Центра когнитивного здоровья ФМБА России Михаила Ответчикова:

"Во-первых, есть генетическая составляющая. Некоторые люди с рождения более чувствительны к уровню гормона дофамина в головном мозге. Они легче поддаются убеждению, обладают большей внушаемостью. Определить такую особенность можно с помощью специальных психологических тестов", — отметил Михаил Ответчиков.

Иными словами, склонность к внушению может быть связана с биологией: у одних людей мозг изначально восприимчивее, у других — устойчивее.

Роль критического мышления

Ключевое значение имеет умение анализировать информацию. Люди с развитым критическим мышлением проверяют источники, ищут подтверждения и реже попадают под чужое влияние. Сила самопрограммирования в их случае строится на фактах, а не на внушении.

Влияние воспитания

Окружение в детстве играет важную роль. Если ребёнка поддерживали, ценили его мнение и вселяли уверенность, во взрослом возрасте он легче воспринимает позитивные установки. Напротив, постоянная критика в детстве формирует склонность к сомнениям и негативным ожиданиям.

Таким образом, доверие к себе, заложенное с ранних лет, напрямую влияет на восприимчивость к внушению во взрослой жизни.

Плюсы и минусы внушаемости

Плюсы Минусы
Легче воспринимать позитивные установки Риск поддаться манипуляциям
Возможность использовать аутотренинг Повышенная зависимость от чужого мнения
Способность быстрее адаптироваться Трудности в отстаивании собственных границ

Сравнение факторов влияния

Фактор Влияние Можно изменить?
Генетика Определяет базовый уровень внушаемости Нет
Критическое мышление Защищает от манипуляций Да, развивается тренировкой
Воспитание Формирует уверенность и доверие к себе Частично можно скорректировать во взрослом возрасте

Советы шаг за шагом: как укрепить самопрограммирование

  1. Развивайте критическое мышление: проверяйте источники информации.

  2. Используйте позитивные установки вместо самокритики.

  3. Практикуйте техники аутотренинга и медитации.

  4. Работайте с психологом, если прошлый опыт мешает уверенности.

  5. Создавайте поддерживающее окружение, которое укрепляет веру в себя.

Мифы и правда

  • Миф: внушаемость — это слабость.
    Правда: это особенность психики, которая может быть и ресурсом.

  • Миф: изменить уровень внушаемости невозможно.
    Правда: критическое мышление и тренировки помогают управлять восприятием.

  • Миф: самопрограммирование работает только у доверчивых людей.
    Правда: позитивные установки полезны каждому, вопрос лишь в технике.

FAQ

Можно ли натренировать мозг быть менее внушаемым?
Да, с помощью развития критического мышления и логического анализа.

Правда ли, что позитивное мышление — это форма самопрограммирования?
Да, это использование внушаемости в конструктивном ключе.

Зависит ли внушаемость от возраста?
В детстве и юности она выше, но взрослые тоже могут быть восприимчивыми.

Исторический контекст

Идея внушаемости активно изучалась ещё в XIX веке. Французский врач Эмиль Куэ разработал метод аутотренинга, основанный на позитивных установках. В XX веке психология подтвердила: самопрограммирование реально влияет на поведение и здоровье. Сегодня техники внушения активно применяются в психотерапии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на чужое мнение.
    Последствие: риск манипуляций.
    Альтернатива: развивать собственную оценку ситуации.

  • Ошибка: отрицать внушаемость как явление.
    Последствие: потеря возможности использовать её во благо.
    Альтернатива: применять её для аутотренинга и уверенности.

  • Ошибка: считать, что воспитание полностью определяет внушаемость.
    Последствие: ощущение беспомощности.
    Альтернатива: помнить о возможности коррекции во взрослом возрасте.

А что если…

Если бы люди не обладали внушаемостью, развитие общества шло бы иначе. Не существовало бы традиций, авторитетов и культуры убеждения. Но вместе с тем мы потеряли бы способность к самопрограммированию и использованию позитивных установок.

Сон и психология

Психологи отмечают, что внушаемость и критичность напрямую связаны с уровнем стресса и качеством сна. Уставший человек легче поддаётся влиянию. Поэтому крепкий сон и восстановление — важная часть психологической устойчивости.

Сила самопрограммирования складывается из генетики, мышления и воспитания. Изменить биологию нельзя, но развить критичность, уверенность и умение использовать внушаемость во благо возможно в любом возрасте.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Последние материалы
Сочные, как стейк: раскройте секрет идеальных грибов на гриле — пошаговая инструкция
Призрачный гонщик реален: как полиция Чехии 6 лет не могла поймать водителя красного болида
Зола — друг или враг? Три смертельные ошибки дачников, которые убивают землю и растения
Умный дом — больше не игрушка для богатых: как технологии снижают расходы на коммуналку
Тело, которое живёт отдельно от головы: уникальная система морских существ, пугающая своей свободой
Организм бунтует каждый цикл: привычная еда незаметно усиливает гормональные качели
Зло под микроскопом: почему фильм Нюрнберг стал откровением для историков и зрителей
Размножение в аду: загадочные черви с океанского дна будоражат ученых
Сербские гости прибыли в Калининград: 38 тысяч саженцев готовы к посадке
Теплица может стать бомбой замедленного действия: вот что осенью прячется под каркасом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.