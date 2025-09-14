Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Критики в замешательстве: почему ремейк Войны супругов Роуз получился слабее оригинала
Пресс Брэда Питта свёл Голливуд с ума: тренер раскрыл главный секрет звезды Бойцовского клуба
Карибы с сюрпризом: почему нельзя садиться прямо на песок в Карибском бассейне
Чтобы найти любовь, сначала заведите собаку: странный, но рабочий закон романтических отношений
Русский суперфуд, который поставил в тупик всю Европу: почему там с недоумением смотрят на гречку
Солнечный шторм ударит в ночь с воскресенья: сияние затмит небо США
Яд становится спасением: без средств от сорняков урожай просто не доживает до сбора
Будущее сидит за партой: одна деталь рабочей зоны меняет жизнь школьников навсегда
Краснодарский край: где отдых обойдётся дешевле всего, а где придётся раскошелиться

Организм бунтует каждый цикл: привычная еда незаметно усиливает гормональные качели

1:57
Здоровье

Многим женщинам знакомы вздутие живота, отёки, перепады настроения и тяга к сладкому, возникающие каждый месяц. Всё это проявления предменструального синдрома. Врач-гинеколог, маммолог и нутрициолог Елена Титова рассказала, какие продукты могут усиливать неприятные симптомы и чем заменить их в рационе.

Девушка завтракает кашей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка завтракает кашей

Почему возникает ПМС

"Предменструальный синдром (ПМС) — это не просто каприз организма, а сложный биохимический процесс. Это провоцирует резкие перепады настроения и тягу к углеводам. Прогестерон в этот период задерживает воду, отсюда отёки и ощущение тяжести", — объяснила Елена Титова.

Гормональные колебания делают организм более чувствительным к питанию, поэтому привычные продукты могут либо облегчить, либо ухудшить состояние.

Что лучше исключить

По словам врача, определённые продукты способны усилить головные боли, отёки и скачки сахара в крови. К ним относятся:

  • солёные закуски и копчёности;

  • газированные напитки;

  • алкоголь;

  • сладости и выпечка, особенно с глютеном;

  • поздние ужины.

Что добавить в рацион

Чтобы легче перенести ПМС, полезно включить в питание продукты, которые поддержат гормональный баланс и снизят воспаление:

  • лёгкие овощные салаты;

  • рыба и нежирное мясо — курица, индейка, кролик;

  • каши, особенно гречневую;

  • орехи, особенно кешью;

  • больше клетчатки, сухофрукты и оливковое масло при болях внизу живота.

Грамотно подобранное питание помогает снизить выраженность симптомов ПМС и поддержать общее самочувствие. Исключая провоцирующие продукты и добавляя в рацион лёгкие, богатые питательными веществами блюда, можно чувствовать себя комфортнее даже в самые непростые дни цикла.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Мир. Новости мира
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Последние материалы
Сочные, как стейк: раскройте секрет идеальных грибов на гриле — пошаговая инструкция
Призрачный гонщик реален: как полиция Чехии 6 лет не могла поймать водителя красного болида
Зола — друг или враг? Три смертельные ошибки дачников, которые убивают землю и растения
Умный дом — больше не игрушка для богатых: как технологии снижают расходы на коммуналку
Тело, которое живёт отдельно от головы: уникальная система морских существ, пугающая своей свободой
Организм бунтует каждый цикл: привычная еда незаметно усиливает гормональные качели
Зло под микроскопом: почему фильм Нюрнберг стал откровением для историков и зрителей
Размножение в аду: загадочные черви с океанского дна будоражат ученых
Сербские гости прибыли в Калининград: 38 тысяч саженцев готовы к посадке
Теплица может стать бомбой замедленного действия: вот что осенью прячется под каркасом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.