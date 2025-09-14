Организм бунтует каждый цикл: привычная еда незаметно усиливает гормональные качели

Многим женщинам знакомы вздутие живота, отёки, перепады настроения и тяга к сладкому, возникающие каждый месяц. Всё это проявления предменструального синдрома. Врач-гинеколог, маммолог и нутрициолог Елена Титова рассказала, какие продукты могут усиливать неприятные симптомы и чем заменить их в рационе.
"Предменструальный синдром (ПМС) — это не просто каприз организма, а сложный биохимический процесс. Это провоцирует резкие перепады настроения и тягу к углеводам. Прогестерон в этот период задерживает воду, отсюда отёки и ощущение тяжести", — объяснила Елена Титова.
Гормональные колебания делают организм более чувствительным к питанию, поэтому привычные продукты могут либо облегчить, либо ухудшить состояние.
По словам врача, определённые продукты способны усилить головные боли, отёки и скачки сахара в крови. К ним относятся:
солёные закуски и копчёности;
газированные напитки;
алкоголь;
сладости и выпечка, особенно с глютеном;
поздние ужины.
Чтобы легче перенести ПМС, полезно включить в питание продукты, которые поддержат гормональный баланс и снизят воспаление:
лёгкие овощные салаты;
рыба и нежирное мясо — курица, индейка, кролик;
каши, особенно гречневую;
орехи, особенно кешью;
больше клетчатки, сухофрукты и оливковое масло при болях внизу живота.
Грамотно подобранное питание помогает снизить выраженность симптомов ПМС и поддержать общее самочувствие. Исключая провоцирующие продукты и добавляя в рацион лёгкие, богатые питательными веществами блюда, можно чувствовать себя комфортнее даже в самые непростые дни цикла.
