Два года на подготовку: что нужно делать, чтобы ребенок родился здоровым

Физическая активность напрямую влияет на здоровье сердца и будущих детей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал физиолог и спортивный тренер, председатель клуба "Прощай, диабет!" Борис Жерлыгин.

По его словам, любая клетка и орган человека функционируют нормально только при достаточном уровне физической активности.

"Отсутствие регулярной нагрузки приводит к снижению функциональных возможностей организма и преждевременному старению систем. В России и мире основная смертность связана с сердечно-сосудистыми проблемами, которые напрямую зависят от физического состояния", — пояснил специалист.

Он отметил, что функциональные возможности сердечно-сосудистой системы значительно варьируются у разных людей, поэтому поддерживать ее оптимальный уровень важно систематически.

"Резкое увеличение нагрузки может быть опасным. Физическое развитие должно происходить постепенно, с учетом исходного состояния организма", — подчеркнул Жерлыгин.

Эксперт добавил, что мотивация к регулярным занятиям должна учитывать возраст и уровень физической подготовки.

"Для школьников и молодых людей эффективны спортивные секции и клубы, где можно заниматься общей физической подготовкой. Например, лыжные занятия на свежем воздухе развивают выносливость и укрепляют сердце", — пояснил он.

Жерлыгин также обратил внимание на необходимость долгосрочной подготовки к родительству.

"Физическое состояние родителей напрямую влияет на здоровье будущего ребенка. Чтобы снизить риски врожденных и неврологических проблем, рекомендуется укреплять организм минимум за два года до планируемой беременности", — заключил специалист.