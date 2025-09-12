Красота снаружи, токсичность внутри: обманка, на которую ведутся даже опытные грибники

Осенью грибники выходят в леса в поисках богатого урожая: появляются белые грибы, подосиновики, подберезовики, грузди, опята и даже редкие трюфели. Но вместе с радостью тихой охоты есть и риски, о которых часто забывают. Грибы способны впитывать из окружающей среды не только влагу и питательные вещества, но и опасные соединения, включая соли тяжёлых металлов. Поэтому выбирать места для сбора нужно очень внимательно.

Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урожай грибов

Где собирать грибы нельзя

Опасными считаются территории, где земля и воздух насыщены токсинами. К ним относятся:

Городские парки, скверы и дворы. Кладбища и бывшие скотомогильники. Территории рядом с промышленными объектами: заводами, фабриками, ТЭЦ. Участки поблизости от химических и металлургических производств, а также лакокрасочных предприятий.

Не стоит увлекаться сбором грибов у мусорных полигонов, стихийных свалок или контейнерных площадок. Даже если грибы там выглядят свежими, они впитывают ядовитые вещества из почвы и воздуха.

Дороги и трассы

Особая категория — обочины дорог и автомагистралей. Автомобильные выхлопы содержат свинец, кадмий, ртуть и другие вредные соединения. Все они оседают в почве и накапливаются в грибах. Минимальное безопасное расстояние до трассы — не менее 500 метров.

Опасность

Грибы имеют осмотрофный тип питания, то есть они впитывают вещества всей поверхностью. Если в почве присутствуют соли тяжёлых металлов, они оказываются в грибах в высокой концентрации. Причём некоторые виды, например шампиньоны и опята, особенно активно накапливают токсины.

"Грибы имеют осмотрофный тип питания, то есть они впитывают вещества из окружающей среды всей своей поверхностью, поглощая в том числе соли тяжелых металлов", — сказала врач-терапевт Надежда Подкорытова.

Главная проблема в том, что тяжёлые металлы и яды не имеют вкуса или запаха. Они не исчезают и при тепловой обработке — варке, жарке или сушке. Поэтому даже вкусное на вид блюдо может представлять угрозу для здоровья.

Безопасные места для тихой охоты

Чтобы снизить риск, специалисты советуют уходить вглубь леса, подальше от дорог, промзон и любых источников загрязнения. Лучшие места для сбора — это удалённые рощи и лесные массивы, где нет промышленных объектов и свалок.

Важно помнить, что безопасный гриб — это не только съедобный вид, но и тот, который вырос в чистой среде. Поэтому, планируя поход за грибами, лучше заранее продумать маршрут и выбрать экологически благополучные районы.

Полезные советы грибникам

Изучайте карту местности и избегайте зон рядом с промышленными предприятиями. Отходите от трасс и дорог минимум на полкилометра. Не собирайте грибы на кладбищах, заброшенных фермах и в черте города. Отдавайте предпочтение глубоким лесам и экологически чистым районам.

Только так можно быть уверенным, что собранный урожай не станет источником скрытой угрозы.

Уточнения

