Красота снаружи, токсичность внутри: обманка, на которую ведутся даже опытные грибники

Осенью грибники выходят в леса в поисках богатого урожая: появляются белые грибы, подосиновики, подберезовики, грузди, опята и даже редкие трюфели. Но вместе с радостью тихой охоты есть и риски, о которых часто забывают. Грибы способны впитывать из окружающей среды не только влагу и питательные вещества, но и опасные соединения, включая соли тяжёлых металлов. Поэтому выбирать места для сбора нужно очень внимательно.
Опасными считаются территории, где земля и воздух насыщены токсинами. К ним относятся:
Не стоит увлекаться сбором грибов у мусорных полигонов, стихийных свалок или контейнерных площадок. Даже если грибы там выглядят свежими, они впитывают ядовитые вещества из почвы и воздуха.
Особая категория — обочины дорог и автомагистралей. Автомобильные выхлопы содержат свинец, кадмий, ртуть и другие вредные соединения. Все они оседают в почве и накапливаются в грибах. Минимальное безопасное расстояние до трассы — не менее 500 метров.
Грибы имеют осмотрофный тип питания, то есть они впитывают вещества всей поверхностью. Если в почве присутствуют соли тяжёлых металлов, они оказываются в грибах в высокой концентрации. Причём некоторые виды, например шампиньоны и опята, особенно активно накапливают токсины.
"Грибы имеют осмотрофный тип питания, то есть они впитывают вещества из окружающей среды всей своей поверхностью, поглощая в том числе соли тяжелых металлов", — сказала врач-терапевт Надежда Подкорытова.
Главная проблема в том, что тяжёлые металлы и яды не имеют вкуса или запаха. Они не исчезают и при тепловой обработке — варке, жарке или сушке. Поэтому даже вкусное на вид блюдо может представлять угрозу для здоровья.
Чтобы снизить риск, специалисты советуют уходить вглубь леса, подальше от дорог, промзон и любых источников загрязнения. Лучшие места для сбора — это удалённые рощи и лесные массивы, где нет промышленных объектов и свалок.
Важно помнить, что безопасный гриб — это не только съедобный вид, но и тот, который вырос в чистой среде. Поэтому, планируя поход за грибами, лучше заранее продумать маршрут и выбрать экологически благополучные районы.
Только так можно быть уверенным, что собранный урожай не станет источником скрытой угрозы.
Уточнения
Грибы́ — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
