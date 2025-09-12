Невидимая война: когда мази и таблетки бессильны — сигнал, что в организме завелись незваные гости

Многие хронические недомогания могут иметь скрытую причину — паразитарные инфекции. Человек обращается к врачу с жалобами на кожу, сердце, нервы или желудок, получает лечение, но через время симптомы возвращаются. Как отмечают специалисты, в таких случаях стоит провериться у инфекциониста-паразитолога.
Некоторые инфекции способны имитировать совершенно разные заболевания.
"Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний", — сказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.
По словам специалиста, самостоятельно распознать заражение невозможно. Лямблии, аскариды и другие паразиты "умеют" прятаться. Поэтому основной путь — лабораторные анализы.
Проверку проводят с помощью:
Анализы позволяют выявить паразитов и определить их вид. Например, при заражении аскаридами снижается гемоглобин, а при дифиллоботриозе организм испытывает дефицит витамина B12.
"Заподозрить и распознать инфекционное паразитарное заболевание должен врач", — отметил паразитолог Эдуард Бартули.
Традиционная терапия приносит лишь временное облегчение. Человек продолжает лечить последствия — сыпь, боли, головокружения, — но они возвращаются снова и снова. Это и является сигналом к тому, что необходимо искать истинный источник проблемы.
В Москве, по словам специалиста, паразитозы выявляют у 70-75 % пациентов, обратившихся с жалобами. Это значит, что риск столкнуться с такой инфекцией довольно высок.
Противопаразитарные препараты — основной метод терапии. Но начинать лечение без подготовки нельзя.
"Перед этим пациента нужно к ним еще подготовить: назначать желчегонные, спазмолитики, различные антипаразитарные травяные сборы", — пояснил паразитолог Эдуард Бартули.
Часто врачи подключают пребиотики для нормализации кишечника и сорбенты для снятия интоксикации. Такой подход позволяет снизить нагрузку на организм и сделать лечение безопасным. Только после подготовки назначаются сильнодействующие препараты.
Паразиты могут скрываться под маской десятков болезней — от аллергии до аритмии. Поэтому устойчивое возвращение симптомов — веский повод обратиться к паразитологу и пройти комплексное обследование.
