Невидимая война: когда мази и таблетки бессильны — сигнал, что в организме завелись незваные гости

3:41
Здоровье

Многие хронические недомогания могут иметь скрытую причину — паразитарные инфекции. Человек обращается к врачу с жалобами на кожу, сердце, нервы или желудок, получает лечение, но через время симптомы возвращаются. Как отмечают специалисты, в таких случаях стоит провериться у инфекциониста-паразитолога.

Учёный в лаборатории с микроскопом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Учёный в лаборатории с микроскопом

Маски паразитов

Некоторые инфекции способны имитировать совершенно разные заболевания.

  • Дерматологические: высыпания, экзема, дерматит. Чаще всего пациенты идут к кожнику, получают мази и гормональные препараты. Но если убрать паразитов, например, при лямблиозе или описторхозе, кожа очищается сама.
  • Неврологические: головные боли, бессонница, раздражительность. Пациент лечится у невролога, а в действительности виноваты гельминты.
  • Кардиологические: тахикардия или перебои в сердце. Подобная картина также может быть следствием заражения.
  • Гастроэнтерологические: боли в животе, диарея, запоры, гастрит. Устранение паразитоза решает проблему.
  • Инфекционные: повышение температуры, кашель, астма, тошнота. Симптомы сбивают с толку и направляют пациента к терапевту или пульмонологу.

"Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний", — сказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.

Диагностика

По словам специалиста, самостоятельно распознать заражение невозможно. Лямблии, аскариды и другие паразиты "умеют" прятаться. Поэтому основной путь — лабораторные анализы.

Проверку проводят с помощью:

  • иммуноферментного анализа крови;
  • кала на посев;
  • дуоденального зондирования.

Анализы позволяют выявить паразитов и определить их вид. Например, при заражении аскаридами снижается гемоглобин, а при дифиллоботриозе организм испытывает дефицит витамина B12.

"Заподозрить и распознать инфекционное паразитарное заболевание должен врач", — отметил паразитолог Эдуард Бартули.

Важно лечить причину, а не симптомы

Традиционная терапия приносит лишь временное облегчение. Человек продолжает лечить последствия — сыпь, боли, головокружения, — но они возвращаются снова и снова. Это и является сигналом к тому, что необходимо искать истинный источник проблемы.

В Москве, по словам специалиста, паразитозы выявляют у 70-75 % пациентов, обратившихся с жалобами. Это значит, что риск столкнуться с такой инфекцией довольно высок.

Процесс лечения

Противопаразитарные препараты — основной метод терапии. Но начинать лечение без подготовки нельзя.

"Перед этим пациента нужно к ним еще подготовить: назначать желчегонные, спазмолитики, различные антипаразитарные травяные сборы", — пояснил паразитолог Эдуард Бартули.

Часто врачи подключают пребиотики для нормализации кишечника и сорбенты для снятия интоксикации. Такой подход позволяет снизить нагрузку на организм и сделать лечение безопасным. Только после подготовки назначаются сильнодействующие препараты.

Паразиты могут скрываться под маской десятков болезней — от аллергии до аритмии. Поэтому устойчивое возвращение симптомов — веский повод обратиться к паразитологу и пройти комплексное обследование.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
