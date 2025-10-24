Искусственные подсластители вредят мозгу: десятилетнее исследование раскрывает последствия

Мы привыкли считать искусственные подсластители безопасной альтернативой сахару. Они не повышают уровень глюкозы в крови и почти не содержат калорий, поэтому активно используются в диетах, десертах и напитках. Однако новое исследование бразильских учёных ставит под сомнение их когнитивную безвредность.

Что показало исследование

Группа исследователей из Бразилии проанализировала данные национального проекта о здоровье взрослых и выявила тревожную закономерность. Результаты опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании участвовали 12 772 человека старше 35 лет (средний возраст — 51,9 года). Наблюдение велось с 2008 по 2019 год, в течение которого участники трижды проходили тесты на память, внимание и вербальную беглость — способность быстро подбирать слова.

"Частое употребление искусственных подсластителей связано с ухудшением вербальной беглости и снижением когнитивной активности у людей моложе 60 лет", — отмечают авторы исследования.

Основные результаты

У участников, регулярно заменявших сахар на подсластители, быстрее снижалась скорость мышления и словарная гибкость .

У диабетиков сильнее страдала память , а у людей без диабета — речь и общая когнитивная функция .

Негативные эффекты были зафиксированы почти у всех популярных заменителей: аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритрита, сорбита и ксилита.

Учёные подчёркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Но полученные данные указывают: употребление искусственных подсластителей может быть связано с ухудшением когнитивных функций при длительном и частом использовании.

Как подсластители воздействуют на мозг

Учёные предполагают несколько возможных механизмов:

изменение метаболизма глюкозы , необходимой для питания мозга;

нарушение баланса нейромедиаторов , участвующих в передаче импульсов;

влияние на микрофлору кишечника, которая, как известно, связана с когнитивным здоровьем через ось "кишечник-мозг".

Даже без прямого повреждения нейронов регулярное употребление низкокалорийных заменителей может менять реакцию организма на сладкий вкус и вызывать когнитивное "переобучение" — мозг перестаёт корректно связывать вкус с поступлением энергии.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: считать подсластители полностью безвредными.

Последствие: возможное ухудшение памяти и концентрации при длительном употреблении.

Альтернатива: ограничить использование искусственных добавок, выбирая натуральные источники сладости.

Ошибка: употреблять диетические продукты без контроля количества.

Последствие: нагрузка на печень и изменение микрофлоры кишечника.

Альтернатива: отдавать предпочтение цельным продуктам без добавок.

Ошибка: использовать подсластители при каждом приёме пищи.

Последствие: формирование зависимости от сладкого вкуса.

Альтернатива: снижать общую тягу к сладкому, постепенно уменьшая дозировку.

Плюсы и минусы искусственных подсластителей

Плюсы Минусы Не повышают уровень глюкозы в крови Возможное негативное влияние на когнитивные функции Снижают калорийность рациона Могут нарушать работу кишечной микрофлоры Удобны для людей с диабетом Повышают тягу к сладкому и риск переедания Долгий срок хранения и низкая цена Потенциально связаны с нарушением памяти и речи

Что выбрать вместо искусственных заменителей

Если хочется сохранить сладкий вкус, но не перегружать организм, подойдут натуральные альтернативы:

Стевия — растение, чьи экстракты почти не содержат калорий и не повышают уровень сахара;

Мёд — источник природных антиоксидантов (но умеренно — до 1-2 чайных ложек в день);

Фрукты и ягоды — обеспечивают сладость вместе с клетчаткой и витаминами;

Финиковый сироп или патока — менее концентрированные по сахару, чем рафинад.

Мифы и правда

Миф: искусственные подсластители полностью безопасны.

Правда: новые исследования показывают возможное влияние на мозг и обмен веществ.

Миф: они помогают быстрее худеть.

Правда: при частом употреблении могут, наоборот, усиливать аппетит.

Миф: мозг не реагирует на искусственную сладость.

Правда: мозг всё равно воспринимает вкус как сигнал о поступлении энергии и сбивается в метаболической регуляции.

FAQ

Можно ли употреблять подсластители диабетикам?

Да, но под контролем врача и с умеренностью. Лучше чередовать разные типы заменителей.

Есть ли безопасная доза?

Да, для каждого вещества установлены допустимые суточные нормы. Однако даже при их соблюдении стоит ограничивать частоту употребления.

Какие подсластители наиболее безопасны?

Наименее агрессивными считаются стевия и эритрит, но и их нужно использовать дозированно.

Могут ли подсластители вызвать привыкание?

Да, особенно у людей, привыкших к сладкому вкусу — мозг начинает требовать постоянного стимула.

Стоит ли полностью отказываться от подсластителей?

Нет, но важно не злоупотреблять ими и постепенно снижать их количество в рационе.

Исследование напомнило: даже "безвредная сладость" может иметь цену. Искусственные подсластители дают приятный вкус, но лишают мозг естественной связи между энергией и вкусом. Лучшее решение — умеренность и разнообразие.