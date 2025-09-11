Стальная защита от стресса есть у каждого в квартире: вот как забыть про тревожность и нервные срывы

Ученые из Ливерпуля доказали, что поддержание адекватного водного баланса в организме — верный способ защититься от стресса.
Эксперимент показал, что у людей, которые пьют менее 1,5 литра воды в день, при столкновении со стрессовыми ситуациями сильно растет уровень кортизола — основного гормона стресса в организме.
Кстати, люди, выпивающие менее 1,5 литра в день, могут не хотеть пить и даже не связывать свой стресс с обезвоживанием.
Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.