Стальная защита от стресса есть у каждого в квартире: вот как забыть про тревожность и нервные срывы

Ученые из Ливерпуля доказали, что поддержание адекватного водного баланса в организме — верный способ защититься от стресса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Влияние нехватки воды на уровень стресса

Эксперимент показал, что у людей, которые пьют менее 1,5 литра воды в день, при столкновении со стрессовыми ситуациями сильно растет уровень кортизола — основного гормона стресса в организме.

Кстати, люди, выпивающие менее 1,5 литра в день, могут не хотеть пить и даже не связывать свой стресс с обезвоживанием.