Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Битва за Титан: как аппарат NASA преодолеет 90 минут погружения
85 лет — не предел: что в меню у жителей Коста-Рики
Шёпот за кулисами: кто и сколько заплатил за возвращение Лолиты после голой вечеринки
Казахстанская боксёрша обеспечила себе как минимум бронзу на ЧМ по боксу: как она одолела чемпионку
Когда дождь становится врагом: как спасти грядки от сырости и болезней
Всего один лишний ответ может превратить остановку в серьёзную неприятность
Ваша собака постоянно говорит с вами: 60 сигналов, которые упускает из виду большинство хозяев
Заложили динамит, и полетела в воздух вместе с пнями и картошка рабочих… — писала газета Рабочая Москва 12 сентября 1922 года
Бабло победило добро: Пугачёва объяснила, почему разочаровалась в Шамане

Клеточное обновление без побочных эффектов: технология сулит вторую молодость

3:30
Здоровье

Китайские учёные представили метод борьбы со старением, опубликованный в журнале Cell. Инъекции активируют иммунитет и направляют его против "старых" клеток, утративших способность к делению. Это открытие может изменить подход к замедлению возрастных изменений.

Инъекция макаке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инъекция макаке

Как работает метод

С возрастом в тканях человека накапливаются повреждённые клетки, которые не только перестают выполнять свои функции, но и выделяют вещества, провоцирующие воспаление и ускоряющие деградацию организма. Эти клетки называются сенесцентными.

Новый препарат стимулирует иммунную систему так, чтобы она целенаправленно уничтожала такие клетки. В результате ткани получают возможность обновляться, а уровень хронических воспалений снижается.

Эксперименты на макаках

Ключевая часть исследования была проведена на пожилых макаках, чья физиология во многом схожа с человеческой. После курса инъекций у животных отмечались:

  • улучшение когнитивных функций;
  • повышение репродуктивных способностей;
  • снижение признаков воспаления;
  • замедление дегенеративных процессов в тканях.

Примечательно, что побочных эффектов зарегистрировано не было, что делает метод особенно перспективным.

Эффект омоложения

Учёные подсчитали, что лечение омолодило макак примерно на 2,5 года. Если перевести этот результат на человеческий возраст, то это эквивалентно примерно семи годам. То есть речь идёт не просто о косметическом эффекте, а о заметном биологическом "откате" назад.

Почему это важно

До сих пор многие подходы в антивозрастной медицине сосредотачивались на питании, образе жизни, витаминах и косметологических процедурах.

Однако они в основном помогали лишь косвенно. В случае с новым препаратом речь идёт о прямом вмешательстве в фундаментальные механизмы старения.

Сенесцентные клетки и болезни

Накопление "старых" клеток связано не только с морщинами или снижением энергии. Учёные связывают их с развитием серьёзных заболеваний: сердечно-сосудистых нарушений, диабета второго типа, остеоартрита, болезни Альцгеймера. Поэтому метод, позволяющий очищать организм от этих клеток, может стать профилактикой целого спектра возрастных патологий.

Перспективы для медицины

Если технология окажется безопасной для человека, её можно будет использовать не только для продления жизни, но и для лечения возрастных болезней. Особенно важным может стать снижение хронического воспаления — процесса, который многие исследователи называют главным ускорителем старения.

Взгляд в будущее

Хотя пока исследования проведены только на животных, результаты выглядят впечатляюще. Следующим этапом станут клинические испытания на людях. Именно они покажут, насколько метод эффективен и безопасен для человека.

Другие достижения науки

Стоит отметить, что параллельно в последние годы учёные нашли несколько способов замедлять старение мозга. Среди них — использование препаратов, улучшающих работу митохондрий и стимулирующих нейропластичность. Всё это говорит о том, что человечество подошло к новому этапу развития антивозрастной медицины.

Уточнения

Митохо́ндрия (от греч. μίτος - нить и χόνδρος - зёрнышко, крупинка) — двумембранная сферическая или эллипсоидная органелла диаметром обычно около 1 микрометра. Характерна для большинства эукариотических клеток, как автотрофов (фотосинтезирующие растения), так и гетеротрофов (грибы, животные).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Скорость, от которой кружится голова: китайский суперкар установил рекордный разгон
Наука и техника
Скорость, от которой кружится голова: китайский суперкар установил рекордный разгон
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Плата за жестокость: почему наказанная собака в итоге обойдётся владельцу втридорога
Российские звёзды в ловушке таксиста: как Пригожин и Валерия лишись крупной суммы в Турции
Удивительный способ нарастить мышцы без железа: вот что нужно делать
Европа рискует поменять одну зависимость на другую: США готовят энергетическую рокировку
Паста с шампиньонами в сливках — ужин, который спасает вечер за 25 минут
Эти автомобили пережили десятилетия и до сих пор остаются культовыми и желанными
Последний шанс спасти урожай будущего года — работы, которые нужно сделать сейчас
Солнце молчало, но она пришла: чем удивила очередная геомагнитная буря
Смертельная дрожь Европы: как новая инфекция прорывается сквозь стены больниц
Замок Пугачёвой в деревне Грязь оказался невидимкой: сотни миллионов мимо государства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.