Клеточное обновление без побочных эффектов: технология сулит вторую молодость

Китайские учёные представили метод борьбы со старением, опубликованный в журнале Cell. Инъекции активируют иммунитет и направляют его против "старых" клеток, утративших способность к делению. Это открытие может изменить подход к замедлению возрастных изменений.

Как работает метод

С возрастом в тканях человека накапливаются повреждённые клетки, которые не только перестают выполнять свои функции, но и выделяют вещества, провоцирующие воспаление и ускоряющие деградацию организма. Эти клетки называются сенесцентными.

Новый препарат стимулирует иммунную систему так, чтобы она целенаправленно уничтожала такие клетки. В результате ткани получают возможность обновляться, а уровень хронических воспалений снижается.

Эксперименты на макаках

Ключевая часть исследования была проведена на пожилых макаках, чья физиология во многом схожа с человеческой. После курса инъекций у животных отмечались:

улучшение когнитивных функций;

повышение репродуктивных способностей;

снижение признаков воспаления;

замедление дегенеративных процессов в тканях.

Примечательно, что побочных эффектов зарегистрировано не было, что делает метод особенно перспективным.

Эффект омоложения

Учёные подсчитали, что лечение омолодило макак примерно на 2,5 года. Если перевести этот результат на человеческий возраст, то это эквивалентно примерно семи годам. То есть речь идёт не просто о косметическом эффекте, а о заметном биологическом "откате" назад.

Почему это важно

До сих пор многие подходы в антивозрастной медицине сосредотачивались на питании, образе жизни, витаминах и косметологических процедурах.

Однако они в основном помогали лишь косвенно. В случае с новым препаратом речь идёт о прямом вмешательстве в фундаментальные механизмы старения.

Сенесцентные клетки и болезни

Накопление "старых" клеток связано не только с морщинами или снижением энергии. Учёные связывают их с развитием серьёзных заболеваний: сердечно-сосудистых нарушений, диабета второго типа, остеоартрита, болезни Альцгеймера. Поэтому метод, позволяющий очищать организм от этих клеток, может стать профилактикой целого спектра возрастных патологий.

Перспективы для медицины

Если технология окажется безопасной для человека, её можно будет использовать не только для продления жизни, но и для лечения возрастных болезней. Особенно важным может стать снижение хронического воспаления — процесса, который многие исследователи называют главным ускорителем старения.

Взгляд в будущее

Хотя пока исследования проведены только на животных, результаты выглядят впечатляюще. Следующим этапом станут клинические испытания на людях. Именно они покажут, насколько метод эффективен и безопасен для человека.

Стоит отметить, что параллельно в последние годы учёные нашли несколько способов замедлять старение мозга. Среди них — использование препаратов, улучшающих работу митохондрий и стимулирующих нейропластичность. Всё это говорит о том, что человечество подошло к новому этапу развития антивозрастной медицины.

