Смертельная дрожь Европы: как новая инфекция прорывается сквозь стены больниц

Здоровье

Candidozyma auris, ранее известный только специалистам в области микробиологии, сегодня стремительно выходит на первый план в медицинских новостях Европы. Этот дрожжевой грибок вызывает серьёзное беспокойство у врачей и специалистов по инфекционным заболеваниям, так как он демонстрирует устойчивость к большинству противогрибковых препаратов и быстро распространяется в больничной среде.

Candida auris
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Candida auris

Где уже зафиксированы вспышки

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Греции, Италии, Румынии и Испании ситуация с передачей инфекции уже вышла из-под контроля.

Кроме того, случаи заражения зарегистрированы на Кипре, во Франции и Германии. Медики отмечают, что именно в клиниках грибок чувствует себя наиболее уверенно, легко передаваясь от пациента к пациенту и оседая на поверхностях и медицинском оборудовании.

Почему грибок так опасен

Главная угроза Candidozyma auris заключается в высокой устойчивости к лечению. Многие противогрибковые средства оказываются неэффективными, а уровень смертности среди заражённых пациентов, особенно тех, у кого уже ослаблен иммунитет, может достигать 60%. Это делает грибок одной из самых опасных нозокомиальных инфекций последних лет.

История открытия и особенности

Впервые этот микроорганизм был выделен в 2009 году в Японии. Название auris произошло от латинского слова "ухо", так как грибок впервые нашли в ушном канале пациента. В дальнейшем стало ясно, что область его распространения значительно шире, а поражение организма может быть крайне тяжёлым.

Пути передачи

Опасность C. auris усиливается тем, что он способен:

  • сохраняться на поверхностях в течение длительного времени;
  • легко передаваться при контакте через руки медперсонала;
  • распространяться через медицинские приборы и аппаратуру.

Эти особенности превращают его в серьёзного противника для больничных инфекционистов.

Как Европа реагирует на угрозу

В некоторых странах уже начали внедрять дополнительные меры безопасности в стационарах. Особое внимание уделяется дезинфекции помещений и инструментов, а также ранней диагностике.

Однако эксперты признают, что контроль за распространением грибка остаётся сложной задачей, учитывая его скрытое течение и способность маскироваться под другие виды дрожжевых инфекций.

Российский контекст

В России пока не сообщалось о крупных вспышках Candidozyma auris. Однако отечественные медики также держат ситуацию под контролем.

Недавно в интервью изданию "Подмосковье сегодня" главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал о разработке отечественной вакцины против лихорадки Западного Нила, подчеркнув, что работа над борьбой с опасными инфекциями в стране активно ведётся.

Что дальше

Медицинские эксперты считают, что ситуация с распространением C. auris станет одним из главных вызовов для европейской системы здравоохранения в ближайшие годы.

В условиях устойчивости грибка к терапии особое значение приобретает профилактика: своевременное выявление заражённых, строгий контроль чистоты в больницах и применение современных методов диагностики.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
