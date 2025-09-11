Смертельная дрожь Европы: как новая инфекция прорывается сквозь стены больниц

Candidozyma auris, ранее известный только специалистам в области микробиологии, сегодня стремительно выходит на первый план в медицинских новостях Европы. Этот дрожжевой грибок вызывает серьёзное беспокойство у врачей и специалистов по инфекционным заболеваниям, так как он демонстрирует устойчивость к большинству противогрибковых препаратов и быстро распространяется в больничной среде.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Греции, Италии, Румынии и Испании ситуация с передачей инфекции уже вышла из-под контроля.
Кроме того, случаи заражения зарегистрированы на Кипре, во Франции и Германии. Медики отмечают, что именно в клиниках грибок чувствует себя наиболее уверенно, легко передаваясь от пациента к пациенту и оседая на поверхностях и медицинском оборудовании.
Главная угроза Candidozyma auris заключается в высокой устойчивости к лечению. Многие противогрибковые средства оказываются неэффективными, а уровень смертности среди заражённых пациентов, особенно тех, у кого уже ослаблен иммунитет, может достигать 60%. Это делает грибок одной из самых опасных нозокомиальных инфекций последних лет.
Впервые этот микроорганизм был выделен в 2009 году в Японии. Название auris произошло от латинского слова "ухо", так как грибок впервые нашли в ушном канале пациента. В дальнейшем стало ясно, что область его распространения значительно шире, а поражение организма может быть крайне тяжёлым.
Опасность C. auris усиливается тем, что он способен:
Эти особенности превращают его в серьёзного противника для больничных инфекционистов.
В некоторых странах уже начали внедрять дополнительные меры безопасности в стационарах. Особое внимание уделяется дезинфекции помещений и инструментов, а также ранней диагностике.
Однако эксперты признают, что контроль за распространением грибка остаётся сложной задачей, учитывая его скрытое течение и способность маскироваться под другие виды дрожжевых инфекций.
В России пока не сообщалось о крупных вспышках Candidozyma auris. Однако отечественные медики также держат ситуацию под контролем.
Недавно в интервью изданию "Подмосковье сегодня" главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал о разработке отечественной вакцины против лихорадки Западного Нила, подчеркнув, что работа над борьбой с опасными инфекциями в стране активно ведётся.
Медицинские эксперты считают, что ситуация с распространением C. auris станет одним из главных вызовов для европейской системы здравоохранения в ближайшие годы.
В условиях устойчивости грибка к терапии особое значение приобретает профилактика: своевременное выявление заражённых, строгий контроль чистоты в больницах и применение современных методов диагностики.
Уточнения
Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.
