Оливковое против подсолнечного: как две бутылки на кухне меняют вкус и пользу еды

Здоровье

Выбор масла для кухни — тема, которая неизменно вызывает споры. Одни уверены, что подсолнечное масло незаменимо для жарки, другие считают, что оливковое полезнее для здоровья. Диетологи давно изучают их состав и влияние на организм, и выводы специалистов помогают разобраться, какое масло использовать в разных случаях.

Состав и отличие

Оливковое масло — лидер по содержанию мононенасыщенных жиров. Эти вещества снижают уровень "плохого" холестерина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они устойчивы к окислению, что особенно важно при нагревании.

Подсолнечное масло богато полиненасыщенными жирными кислотами, главным образом линолевой. Она играет важную роль в обмене веществ, но при высокой температуре такие жиры быстро теряют полезные свойства. Именно поэтому подсолнечное масло чаще рекомендуют использовать для кратковременной жарки, а не для долгого тушения.

Витамины и дополнительные вещества

В обоих видах масла есть витамин Е — мощный антиоксидант, поддерживающий здоровье кожи и сосудов. Однако его больше в подсолнечном масле. Оливковое же уникально содержанием олеокантала — вещества с противовоспалительным эффектом, которое действует наподобие мягкого природного обезболивающего.

Как использовать

Диетологи советуют включать оливковое масло, особенно extra virgin, в салаты, холодные блюда и соусы. Оно помогает усваивать жирорастворимые витамины и благотворно влияет на пищеварение.

Подсолнечное масло остаётся более привычным для жарки, но важно следить, чтобы температура не превышала 180 градусов. При перегреве оно начинает выделять нежелательные соединения, которые могут быть вредны для здоровья.

Роль в рационе

Оливковое масло является основой средиземноморской диеты. Его регулярное употребление связывают с улучшением работы мозга, снижением риска диабета и продлением активного долголетия. Подсолнечное масло ценится за доступность и насыщенность витамином Е, но требует осторожности в использовании.

Что выбрать

Окончательный выбор зависит от целей. Если речь идёт о здоровье и профилактике болезней, предпочтительнее оливковое масло. Для быстрой термической обработки можно использовать подсолнечное. Но важно помнить: любое масло — это калории, а переизбыток жиров в рационе приведёт к набору лишнего веса. Оптимальное решение — чередовать разные виды масел и соблюдать умеренность.

А что если…

А что если полностью заменить подсолнечное масло оливковым? Вкус блюд станет мягче и насыщеннее, но и расходы на питание вырастут: оливковое масло стоит дороже. Кроме того, для привычных жареных блюд на сильном огне оно не всегда подходит — лучше использовать его там, где требуется деликатная обработка.

Оливковое масло действительно признано более полезным и стабильным при регулярном употреблении. Оно возглавляет рекомендации диетологов по всему миру. Подсолнечное же остаётся практичным и доступным вариантом для повседневной кулинарии, если не перегревать его. Лучший выход — разумное сочетание обоих масел на кухне.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
