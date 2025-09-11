Эпоха женских консультаций подходит к концу: в России готовят медицинскую революцию для мужчин

Вопрос репродуктивного здоровья в России долгое время ассоциировался в первую очередь с женскими консультациями. Однако всё больше экспертов и политиков говорят о том, что забота о здоровье мужчин не менее важна.
Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации, предложила ввести систему "мужских консультаций", где представители сильного пола смогут проходить диагностику и получать специализированную помощь. По её мнению, мужчины часто игнорируют визиты к врачам, особенно если речь идёт о кабинетах с надписью "женская консультация".
"Есть практика уже в Москве, я её изучала, и в других регионах, когда стоит здание, одна половина — написано "женская консультация" — отдельный вход, другая половина — "мужская консультация", для мужчин отдельный вход", — пояснила Валентина Матвиенко.
Инициатива прозвучала в ходе форума "Демография 2.0. Перезагрузка" и напрямую связана с задачей укрепления института семьи, сообщает "Царьград".
Специалисты отмечают: многие проблемы с зачатием возникают именно из-за мужского фактора. Нередко мужчины откладывают обращение к врачу до последнего, что усложняет диагностику и лечение. Отдельные консультации помогли бы вовремя выявлять нарушения и поддерживать здоровье, а также снизили бы уровень психологического барьера перед визитом к врачу.
Матвиенко подчеркнула, что полноценная медицинская поддержка обоих партнёров играет ключевую роль в сохранении семьи. Совместное наблюдение помогает решать вопросы бесплодия и повышает шанс на успешное зачатие.
В ряде городов России уже появились пилотные проекты, когда в одном здании соседствуют женская и мужская консультации, но с отдельными входами и персоналом. Такой подход делает систему более удобной и привлекает мужчин к регулярным обследованиям.
