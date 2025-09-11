Не перегружайте глаза: раскрыто, сколько часов безопасно сидеть за экраном

Регулярные перерывы и соблюдение правил гигиены зрения помогают сохранить здоровье глаз при длительной работе с гаджетами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дети и зависимость от гаджетов

Врач рассказал, что для защиты зрения важно ограничивать время за экранами и делать регулярные паузы.

Максимальное время работы с экранами (мониторы, планшеты, телефоны) не должно превышать шести с половиной часов. Поскольку в современном мире это нереально, мы рекомендуем делать регулярные паузы, чтобы дать глазам отдохнуть и расслабиться, предотвращая утомляемость и развитие возможных заболеваний, — пояснил эксперт.

Куренков подчеркнул, что при первых признаках дискомфорта важно обратиться к врачу.

"Если возникает утомляемость глаз или другие симптомы, необходимо проконсультироваться с офтальмологом. Если же зрение в норме, следует беречь глаза и делать паузы, расслабляя их. Для этого существует множество простых упражнений, которые можно подобрать индивидуально", — отметил специалист.

Врач добавил, что эффективность упражнений для глаз примерно одинакова.

"Достаточно уделять зарядкам пять минут или просто посидеть с закрытыми глазами — это позволит глазам отдохнуть, а после можно продолжить работу с гаджетами. Мы рекомендуем делать такие перерывы каждый час", — отметил Куренков.

Эксперт также уточнил, как должны регулироваться занятия за экранами в зависимости от возраста.

"Для детей уроки и занятия должны длиться 45 минут, в молодом возрасте — до полутора часов, а в более старшем возрасте — не более часа", — заключил офтальмолог.