Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота, которая калечит: собаки с милой мордочкой и смертельно уязвимыми глазами
Картофель играет против хозяина: неправильное хранение оборачивается отравлением
Обычная таблетка лишает водительских прав: эти лекарства опасны за рулём
Секретное оружие против целлюлита: эти 2 упражнения творят чудеса
Фонтан на ВДНХ, который десятилетиями называют неправильно — и это не случайно
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала

Фрукты и овощи превращаются во врага: когда привычный перекус незаметно становится врагом желудка

1:57
Здоровье

Овощи, фрукты и ягоды — основа здорового рациона. Но врачи предупреждают: чрезмерное употребление может обернуться неприятными последствиями. Эндокринологи подчёркивают, что важно не только количество, но и правильное сочетание продуктов.

Хранение продуктов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хранение продуктов

Баланс на тарелке

Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова напоминает: гармония и разнообразие — главные принципы здорового питания.

"Чтобы рацион приносил пользу, важно соблюдать баланс: половину тарелки занимают овощи (часть сырых, часть приготовленных), четверть — белковые продукты (рыба, птица, яйца, бобовые), ещё четверть — сложные углеводы (крупы и корнеплоды)", — заявила эндокринолог Галина Смирнова.

Такое распределение поддерживает энергию, обеспечивает организм клетчаткой, белками и витаминами, не перегружая желудочно-кишечный тракт.

Когда лучше есть фрукты

Специалисты советуют употреблять фрукты как перекус между основными приёмами пищи. Натуральные сахара быстро усваиваются и дают заряд бодрости, но в составе плотного завтрака или ужина они могут перегрузить пищеварение. Поэтому оптимально есть яблоко или горсть ягод отдельно, а не в качестве дополнения к основному блюду.

Продукты, с которыми нужно быть осторожнее

Даже полезные овощи и фрукты могут вызвать дискомфорт, если есть их слишком много. Среди таких продуктов:

  • капуста,

  • лук и чеснок,

  • бобовые (фасоль, горох),

  • груши и яблоки,

  • орехи.

Эти продукты могут провоцировать газообразование и обострение хронических проблем ЖКТ. Исключать их не нужно, но важно соблюдать умеренность и ориентироваться на индивидуальную переносимость.

Плюсы и минусы свежих растительных продуктов

Плюсы Минусы
Источник витаминов и клетчатки Могут вызвать дискомфорт при переедании
Поддержка иммунитета и энергии Избыточные сахара нагружают ЖКТ
Доступность и разнообразие Некоторым людям трудно переваривать определённые продукты

Сравнение способов употребления овощей и фруктов

Способ Польза Особенности
Сырые Сохраняют максимум витаминов Возможен дискомфорт для ЖКТ
Приготовленные (варка, запекание) Легче усваиваются Частично теряются витамины
Смузи и пюре Удобная форма Быстро усваиваются, но повышают уровень сахара

Советы шаг за шагом

  1. Наполняйте половину тарелки овощами, разделяя их на сырые и приготовленные.

  2. Ешьте фрукты как самостоятельный перекус, а не во время обеда или ужина.

  3. Следите за реакцией организма на капусту, бобовые и орехи.

  4. Не переедайте: лучше чаще есть небольшими порциями.

  5. Сочетайте овощи и фрукты с белками и углеводами для баланса.

Мифы и правда

  • Миф: овощи и фрукты можно есть в любом количестве.

  • Правда: их переизбыток может вызвать дискомфорт и проблемы с ЖКТ.

  • Миф: приготовленные овощи бесполезны.

  • Правда: они сохраняют часть витаминов и лучше подходят для чувствительного желудка.

  • Миф: орехи — идеальная замена сладостям.

  • Правда: при чрезмерном употреблении они вызывают тяжесть и содержат много калорий.

FAQ

Можно ли есть фрукты вечером?
Лучше ограничить: фруктоза может мешать пищеварению и сну.

Сколько овощей и фруктов нужно в день?
В среднем 400-500 г, из которых часть — свежие, часть — приготовленные.

Какие фрукты наиболее щадящие для желудка?
Бананы, персики и ягоды — они легче усваиваются и редко вызывают газообразование.

Исторический контекст

Традиции питания в разных странах всегда включали баланс: в русской кухне овощи часто тушили или квасили, на Востоке делали акцент на приготовленных блюдах. Лишь в последние десятилетия стало популярным употребление большого количества сырых продуктов, что не всегда учитывает индивидуальные особенности организма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Есть много сырых овощей при гастрите → обострение симптомов → включать больше приготовленных овощей.

  • Делать фруктовые салаты на ужин → тяжесть в желудке → употреблять фрукты днём как перекус.

  • Есть орехи без меры → переедание и проблемы с ЖКТ → ограничить порцию до небольшой горсти.

А что если…

Если трудно отказаться от привычки есть много фруктов вечером, можно заменить их на запечённые яблоки или овощи на пару. Это снизит нагрузку на желудок и при этом сохранит пользу.

Итоги и интересные факты

  1. ВОЗ рекомендует минимум 400 г овощей и фруктов в день.

  2. Сырые продукты содержат больше витаминов, но сложнее перевариваются.

  3. Термически обработанные овощи помогают усваивать некоторые вещества, например ликопин в помидорах.

Умеренность и баланс делают овощи и фрукты настоящей опорой здоровья. А правильное распределение свежих и приготовленных продуктов позволяет получать пользу без риска для пищеварения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето
Зебры лишаются полос — саванна готовится к невидимой катастрофе
Ламинат кричит о практичности, паркет шепчет о роскоши: какой пол выдержит годы испытаний и не предаст
Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд
По следам АК-47: в Удмуртии запускают туристический маршрут имени Калашникова
Пещера крови: археологи нашли останки майя с жуткими следами ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.