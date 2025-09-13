Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Еда бодрит лучше будильника: простой способ включить мозг без кофеина и забыть про сонливость
Забудьте про аптеку: назван натуральный способ улучшить мужское здоровье после 30 лет
Сколько стоит новый Focus: все подробности ценовой политики
Дело не в сорте: почему дорогой рис превращается в кашу, а дешёвый — в ресторанное блюдо
Уборка кошачьего лотка за 60 секунд — это реально: эта пошаговая инструкция изменит вашу жизнь
Большие деньги, большие вопросы: как Центробанк будет бороться с отмыванием
Тайный ингредиент красоты и здоровья: вот как лепестки роз и лаванды меняют вкус тортов
Секрет в отсутствии страсти: Светлана Светикова удивила поклонников методом похудения
Каблуки объявили модный переворот: 9 пар обуви, которые отправят шпильки в небытие

Фрукт берёт на себя удар: привычная еда работает как невидимый щит для сердца и иммунитета

5:00
Здоровье

Яблоки — это фрукт, который всегда под рукой и подходит почти к любому рациону. Они не только насыщают, но и приносят заметную пользу для здоровья благодаря своему составу. Эксперты советуют включать яблоки в меню регулярно, особенно в первой половине дня.

Девушка ест яблоко на ночь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка ест яблоко на ночь

Почему яблоки полезны

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова отмечает, что яблоки богаты витамином C, калием и клетчаткой.

"Среднесуточная норма употребления яблок — около 300 г в день. Это один-два плода", — сказала нутрициолог Юлия Шарапова.

Эти вещества укрепляют иммунитет, поддерживают сердце и способствуют нормализации пищеварения.

С кожурой или без

Специалисты рекомендуют есть яблоки вместе с кожурой: именно там сосредоточено больше всего витаминов, минералов и клетчатки. Она помогает работе кишечника и создаёт чувство насыщения. Главное — тщательно мыть фрукты перед употреблением.

Почему лучше утром

Фрукты содержат натуральные сахара, которые быстро усваиваются и дают энергию. Поэтому яблоки особенно полезны утром или в первой половине дня: они помогают взбодриться и не перегружать организм. Вечером же из-за фруктозы возможен дискомфорт в пищеварении и даже нарушения сна.

Сколько можно есть

Оптимальная норма — около 300 г яблок в день, что соответствует одному-двум плодам. Этого достаточно, чтобы восполнить часть суточной потребности в клетчатке и витаминах, не перегружая организм лишним сахаром.

Плюсы и минусы яблок

Плюсы Минусы
Богаты клетчаткой и витамином C Содержат фруктозу, которая в избытке может перегружать организм
Поддерживают иммунитет и работу сердца У некоторых людей могут вызывать изжогу
Удобный и доступный перекус Вечером могут мешать сну
Улучшают пищеварение Требуют тщательного мытья перед употреблением

Сравнение яблок с другими фруктами

Фрукт Польза Особенности
Яблоки Клетчатка, витамин C, калий Лучше есть утром, с кожурой
Бананы Магний, калий, энергия Более калорийные
Груши Лёгкий слабительный эффект Менее насыщены витамином C
Апельсины Высокое содержание витамина C Повышенная кислотность

Советы шаг за шагом

  1. Ешьте яблоки утром или днём для энергии.

  2. Не очищайте кожуру, если плод тщательно вымыт.

  3. Отдавайте предпочтение сезонным и местным сортам.

  4. Сочетайте яблоки с орехами или йогуртом для полезного перекуса.

  5. Ограничьте количество до 1-2 штук в день.

Мифы и правда

  • Миф: яблок можно есть сколько угодно.

  • Правда: избыточная фруктоза перегружает организм.

  • Миф: кожура вредна.

  • Правда: именно в кожуре больше всего клетчатки и витаминов.

  • Миф: яблоки лучше вечером для лёгкости.

  • Правда: вечером они могут мешать пищеварению и сну.

FAQ

Можно ли есть яблоки на ночь?
Лучше избегать: фруктоза перегружает пищеварение и мешает сну.

Какие сорта яблок самые полезные?
Все сорта ценны, но кислые содержат больше витамина C, а сладкие — больше сахара.

Можно ли есть яблоки при похудении?
Да, они помогают контролировать аппетит и дают чувство сытости, но важно соблюдать норму.

Исторический контекст

Яблоки культивируются человеком более 7 тысяч лет. В древности их использовали не только в пищу, но и как средство для лечения желудка. В Европе яблоневые сады были символом достатка, а в России яблоки стали традиционной частью постных и праздничных блюд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Есть яблоки без кожуры → меньше клетчатки → употреблять вместе с кожурой.

  • Употреблять вечером → риск дискомфорта → есть утром или днём.

  • Превышать норму → избыток фруктозы → ограничить до 1-2 плодов в день.

А что если…

Если свежие яблоки быстро надоедают, можно запекать их в духовке с корицей или добавлять в овсянку. Такой вариант сохраняет пользу и разнообразит рацион.

Итоги и интересные факты

  1. В одном среднем яблоке около 80-100 ккал.

  2. Кислые сорта лучше утоляют жажду, сладкие — дольше сохраняют сытость.

  3. Сухофрукты из яблок содержат больше сахара, поэтому их нужно есть в ограниченном количестве.

Яблоки — это универсальный фрукт, который подходит для ежедневного рациона. Главное — есть их с кожурой, в первой половине дня и в разумном количестве.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Домашние животные
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Новости спорта
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Последние материалы
Большие деньги, большие вопросы: как Центробанк будет бороться с отмыванием
Тайный ингредиент красоты и здоровья: вот как лепестки роз и лаванды меняют вкус тортов
Секрет в отсутствии страсти: Светлана Светикова удивила поклонников методом похудения
Каблуки объявили модный переворот: 9 пар обуви, которые отправят шпильки в небытие
При стирке нужно устанавливать только эту температуру, другие значения убивают вашу одежду
Простой рецепт — взрыв вкуса: всего 3 ингредиента превратят кабачки в объедение
Сверхновая на подходе: белый карлик V Стрельца готовится к космическому взрыву
Как рацион влияет на воспаления: научный взгляд на акне
Бастующие сотрудники Boeing в Сент-Луисе сказали нет: детали нового контракта
Душевная боль Стаса Пьехи: певец рассказал о причинах одиночества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.