Доска превращается в предателя: этот обычный инструмент ломает защиту пищи изнутри

Здоровье

Разделочные доски — один из самых используемых кухонных предметов. На первый взгляд они кажутся мелочью, но именно от них во многом зависит безопасность пищи. Если не соблюдать простые правила, доски могут стать источником перекрёстного загрязнения и привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Мойка деревянной разделочной доски
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мойка деревянной разделочной доски

Зачем нужны разные доски

Кандидат технических наук, эксперт по питанию Нелли Львович подчёркивает, что мясо, рыба и птица нередко содержат опасные микроорганизмы.

"То есть отдельная доска для мяса, птицы, рыбы сырой. И отдельная для того, что уже готово, например для сырых овощей для салата", — сказала эксперт Нелли Львович.

Использование одной и той же доски для всего создаёт риск: бактерии с сырого продукта легко попадают на готовую еду. Это повышает вероятность пищевых отравлений и инфекций.

Как снизить риски загрязнения

Минимальный набор для кухни — две доски: одна для сырых продуктов животного происхождения, вторая — для овощей, фруктов и готовых блюд. В идеале лучше иметь отдельные поверхности для:

  • мяса,

  • рыбы,

  • птицы,

  • хлеба,

  • фруктов и овощей.

Так удаётся полностью исключить перекрёстные контакты и сохранить еду безопасной.

Материал имеет значение

Качество доски тоже играет важную роль.

"С точки зрения пищевой безопасности они тоже лучше, потому что если доска пластиковая, то микрочастицы пластика в нас попадают", — добавила Нелли Львович.

Стеклянные и каменные доски считаются более надёжными: они легко моются, не впитывают запахи и не покрываются глубокими царапинами. В таких бороздках обычно скапливаются бактерии. Пластиковые и деревянные доски быстрее изнашиваются и хуже выдерживают долгую эксплуатацию.

Плюсы и минусы материалов

Материал Плюсы Минусы
Дерево Натуральный, удобный в использовании Впитывает влагу и запахи, быстро изнашивается
Пластик Лёгкий, дешёвый, разнообразие форм Образование царапин, выделение микрочастиц
Стекло Легко моется, не впитывает запахи Может тупить ножи
Камень Долговечность, устойчивость к бактериям Тяжёлый, дорогой

Сравнение подходов к использованию досок

Подход Преимущества Недостатки
Одна доска для всего Экономия места Высокий риск загрязнения
Несколько досок по категориям Безопасность, удобство Требует больше места и ухода
Доски по цветовой маркировке Быстрое ориентирование Нужно купить набор сразу

Советы шаг за шагом

  1. Используйте минимум две доски: для сырых продуктов и для готовых.

  2. Для большей безопасности заведите отдельные доски для мяса, рыбы и птицы.

  3. Следите за состоянием поверхности: глубокие царапины — сигнал к замене.

  4. Отдавайте предпочтение стеклянным или каменным доскам.

  5. Мойте доски сразу после использования горячей водой с моющим средством.

  6. Храните доски в вертикальном положении, чтобы они просыхали полностью.

Мифы и правда

  • Миф: деревянные доски безопаснее пластиковых.

  • Правда: дерево впитывает влагу и становится средой для бактерий.

  • Миф: достаточно просто ополоснуть доску водой.

  • Правда: без тщательной мойки бактерии сохраняются.

  • Миф: микротрещины не опасны.

  • Правда: именно в них скапливаются микроорганизмы.

FAQ

Сколько разделочных досок нужно на кухне?
Минимум две, но лучше 4-5 для разных групп продуктов.

Как часто менять доски?
При появлении глубоких царапин и трещин — сразу. В среднем раз в 1-2 года.

Какие доски выбрать для долговечности?
Стеклянные или каменные, они меньше подвержены износу и безопаснее с точки зрения гигиены.

Исторический контекст

Разделочные доски использовались веками: в старину это были деревянные плахи, которые регулярно выскребали ножами. С развитием гигиенических требований появились пластиковые, а затем стеклянные и каменные варианты. Сегодня санитарные нормы рекомендуют использовать несколько досок и строго разделять их по продуктам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать одну доску для всего → бактерии переходят на готовую еду → завести отдельные доски.

  • Долго пользоваться пластиком с царапинами → накопление микробов и частиц → заменить стеклянной или каменной доской.

  • Хранить доски сырыми в стопке → развитие плесени → сушить вертикально.

А что если…

Если нет возможности купить много досок, можно выбрать комплект с цветовой маркировкой. Это удобный способ быстро ориентироваться, какую доску использовать для каждого продукта.

Итоги и интересные факты

  1. По статистике, именно разделочные доски чаще всего становятся источником перекрёстного загрязнения на кухне.

  2. Микротрещины на поверхности могут сохранять бактерии даже после мытья.

  3. Стеклянные доски считаются наиболее безопасными для здоровья, но быстрее тупят ножи.

Простое правило "разные доски для разных продуктов" позволяет избежать пищевых отравлений и сделать готовку более безопасной.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
