Витамин D включает защиту: скрытый элемент превращается в щит против осенних болезней

Осенний сезон неизбежно снижает естественную защиту организма: сокращается световой день, уменьшается физическая активность, падает уровень витамина D. Этот элемент напрямую влияет на иммунитет, поэтому его недостаток делает человека более уязвимым к вирусам и простудам.
Врач-терапевт и нутрициолог Ирина Тюрина подчёркивает, что снижение солнечного воздействия моментально отражается на запасах витамина D.
"В их числе — жирные сорта рыбы (лосось, сельдь), яичные желтки", — сказала врач-нутрициолог Ирина Тюрина.
Дефицит можно восполнить добавками и продуктами, которые содержат этот витамин. В противном случае иммунная система ослабевает, и риск инфекций возрастает.
Лосось, сельдь, скумбрия и другие виды жирной рыбы содержат не только витамин D, но и омега-3 жирные кислоты. Эти вещества укрепляют сосуды, поддерживают работу мозга и помогают организму справляться с воспалительными процессами. Регулярное включение рыбы в рацион снижает нагрузку на иммунную систему и укрепляет общий тонус.
Помимо рыбы, богатым источником витамина D остаются яичные желтки. Они обеспечивают организм белком и полезными жирами, поддерживают гормональный баланс и ускоряют восстановление после нагрузок. В осенне-зимний период их присутствие в рационе особенно важно.
Питание — лишь один из факторов в поддержке иммунитета. Вирусолог и директор НИИ вирусологии имени Ивановского Георгий Викулов напоминает, что профилактика должна быть многогранной.
"Вакцинация и правильное питание помогут поддержать иммунитет", — рассказал вирусолог Георгий Викулов.
Регулярные физические нагрузки, полноценный сон и профилактические меры усиливают эффект витамина D и помогают организму легче пережить сезон простуд.
|Источник
|Плюсы
|Минусы
|Жирная рыба
|Высокое содержание D и омега-3
|Требует регулярного включения в меню
|Яичные желтки
|Доступный источник витамина D
|Ограничения при высоком холестерине
|Добавки
|Удобный способ восполнить дефицит
|Нужна консультация врача перед приёмом
|Подход
|Особенности
|Эффективность
|Питание
|Натуральные продукты, дополнительно питательные вещества
|Средняя, зависит от рациона
|Добавки
|Точный контроль дозировки
|Высокая, при грамотном приёме
|Солнце
|Естественный путь выработки витамина
|Осенью и зимой практически недоступен
Включайте жирную рыбу в меню 2-3 раза в неделю.
Добавляйте яйца в рацион, сочетая их с овощами.
По рекомендации врача принимайте витаминные комплексы.
Поддерживайте физическую активность даже в холодное время года.
Следите за качеством сна — он напрямую влияет на иммунитет.
Рассмотрите вакцинацию как элемент профилактики.
Миф: витамин D можно получить только от солнца.
Правда: продукты и добавки тоже восполняют его недостаток.
Миф: чем больше рыбы и яиц, тем лучше.
Правда: избыток жиров и холестерина тоже нежелателен.
Миф: витаминные комплексы можно пить без ограничений.
Правда: приём должен быть согласован с врачом.
Сколько нужно витамина D в день?
В среднем взрослым требуется 600-800 МЕ, но точная дозировка подбирается индивидуально.
Можно ли восполнить дефицит только питанием?
Да, но в холодный сезон этого может быть недостаточно, поэтому врачи рекомендуют добавки.
Какая рыба лучше всего подходит?
Лосось, сельдь, скумбрия — они содержат максимум витамина D и омега-3.
Проблему нехватки витамина D учёные заметили ещё в XIX веке: у детей в северных странах часто развивался рахит. Тогда врачи начали рекомендовать употребление рыбьего жира. Сегодня эта традиция трансформировалась в приём капсул и включение в рацион продуктов, богатых витамином D.
Игнорировать дефицит витамина D → частые простуды и слабый иммунитет → добавить рыбу и яйца в рацион.
Полагаться только на питание → нехватка витамина сохраняется → подключить добавки.
Отказаться от профилактики → выше риск осложнений → комбинировать питание с вакцинацией.
Если не удаётся часто есть рыбу, можно выбрать добавки в капсулах или продукты, обогащённые витамином D. Это поможет поддерживать стабильный уровень без кардинальных изменений в рационе.
Витамин D влияет не только на иммунитет, но и на крепость костей.
Лишь немногие продукты содержат этот витамин в значимых количествах.
Рыбий жир остаётся одним из старейших и проверенных источников витамина D.
Поддержка иммунитета осенью требует комплексного подхода. Жирная рыба, яйца и витаминные добавки в сочетании с профилактическими мерами помогают организму успешно противостоять сезонным инфекциям.
