Убийцы сердца в вашей тарелке: какие привычки медленно убивают сосуды

Здоровье

Поддержание здоровья сердца во многом зависит от образа жизни и регулярной профилактики. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-клинический фармаколог и кардиолог Андрей Кондрахин.

Сердце и кардиограмма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сердце и кардиограмма

"Самый главный метод профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — движение. Чем больше активности, тем лучше. Оптимальная нагрузка — это 30–40 минут интенсивной ходьбы в день. Причем такой ходьбы, словно вы торопитесь. Также полезны привычные физические активности, например, подъем по лестнице", — отметил специалист.

Кардиолог подчеркнул, что важную роль играет качество сна и контроль уровня сахара в крови.

"Хороший сон напрямую связан с состоянием сердечно-сосудистой системы. Если уровень сахара в норме, сердце работает стабильно. В профилактику также входит контроль давления и поддержание нормального веса", — пояснил Кондрахин.

Врач добавил, что питание должно быть умеренным и сбалансированным.

"Стоит ограничить соль, алкоголь, чай и кофе. Допустима чашка чая или кофе утром, а количество алкоголя не должно превышать 30 граммов в сутки. Лучше снизить потребление животных жиров и придерживаться принципов средиземноморской диеты, кушать больше рыбы и растительных продуктов", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
