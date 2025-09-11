Убийцы сердца в вашей тарелке: какие привычки медленно убивают сосуды

Поддержание здоровья сердца во многом зависит от образа жизни и регулярной профилактики. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-клинический фармаколог и кардиолог Андрей Кондрахин.
"Самый главный метод профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — движение. Чем больше активности, тем лучше. Оптимальная нагрузка — это 30–40 минут интенсивной ходьбы в день. Причем такой ходьбы, словно вы торопитесь. Также полезны привычные физические активности, например, подъем по лестнице", — отметил специалист.
Кардиолог подчеркнул, что важную роль играет качество сна и контроль уровня сахара в крови.
"Хороший сон напрямую связан с состоянием сердечно-сосудистой системы. Если уровень сахара в норме, сердце работает стабильно. В профилактику также входит контроль давления и поддержание нормального веса", — пояснил Кондрахин.
Врач добавил, что питание должно быть умеренным и сбалансированным.
"Стоит ограничить соль, алкоголь, чай и кофе. Допустима чашка чая или кофе утром, а количество алкоголя не должно превышать 30 граммов в сутки. Лучше снизить потребление животных жиров и придерживаться принципов средиземноморской диеты, кушать больше рыбы и растительных продуктов", — заключил эксперт.
Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.