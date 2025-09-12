Нервный тик стал назойливым гостем: эти простые шаги помогут избавиться от него быстрее

Здоровье

Нервный тик глаз способен доставлять заметный дискомфорт и мешать повседневным делам. Чаще всего он возникает из-за усталости, долгой работы за компьютером или раздражения глаз. Обычно такие симптомы сохраняются не дольше трёх недель, но справиться с ними можно и быстрее, если изменить привычный режим и питание.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) девушка за ноутбуком с нервным тиком

Главные причины появления тика

Организм реагирует на стресс и перегрузку по-разному. В случае с нервным тиком чаще всего виноваты:

• хроническое переутомление;

• сидячая работа без отдыха;

• перенапряжение глазных мышц.

При сочетании этих факторов тик может проявляться регулярно и становиться особенно назойливым.

Советы врача

Невролог Руслан Сибагатуллин пояснил, что главное условие для избавления от затянувшегося тика — полноценный сон и отдых.

"Нервный тик помогут победить полноценный сон и отдых", — отметил невролог Руслан Сибагатуллин.

Доктор подчеркнул, что важно отказаться от стимуляторов вроде кофе и энергетиков, которые перегружают нервную систему и мешают расслаблению.

Роль питания

Правильное меню помогает нервной системе восстанавливаться. Особенно полезны продукты, богатые витаминами группы B и магнием. Это могут быть:

цельнозерновые крупы, орехи и семена, бананы, сухофрукты.

Такая еда укрепляет нервную систему и снижает вероятность появления непроизвольных сокращений мышц.

Перерывы и упражнения для глаз

Современная работа часто связана с компьютером, поэтому нагрузка на зрение возрастает многократно. Врач рекомендует делать короткие паузы каждые 40-50 минут: закрывать глаза на минуту, переводить взгляд с экрана на дальние объекты, выполнять простую гимнастику для глаз. Это помогает снять напряжение и уменьшить риск появления тика.

Когда стоит обратиться к врачу

Если тик повторяется регулярно или не проходит в течение нескольких недель, необходимо пройти обследование. Анализы и консультация специалиста помогут выявить возможные скрытые нарушения в работе нервной системы и избежать осложнений.