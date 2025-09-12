Холодильник превращается в источник токсинов, если вовремя не выбросить эти продукты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Кажется, что холодильник решает все проблемы с хранением продуктов. Мы кладём туда всё подряд и надеемся, что еда сохранится свежей максимально долго. Но это не совсем так: даже в прохладе продукты имеют ограниченный срок годности, и пренебрегать этим опасно.

Холодильник
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холодильник

Почему холодильник не всегда спасает

Часто люди покупают продукты впрок — сыр, овощи или хлеб — и уверены, что, пока они лежат в холодильнике, ничего не случится. На самом деле процесс порчи продолжается, просто чуть медленнее. Поэтому ориентироваться нужно не на количество дней, проведённых продуктом в холодильнике, а на срок годности, указанный производителем, и собственное внимание к внешнему виду.

Опасность плесени

Если на продуктах появляется плесень, от них необходимо сразу избавиться.

"Нельзя думать, что достаточно срезать испорченный кусок — весь продукт уже заражён грибком", — пояснил врач-онколог и хирург Иван Карасёв.

Плесень выделяет токсины, которые не только ухудшают вкус, но и напрямую вредят организму.

Почему нельзя спасти продукт

Многие уверены: если обрезать испорченный участок или подвергнуть продукт термической обработке, он станет безопасным. На деле грибок распространяется гораздо глубже, чем мы видим глазами, а нагревание не уничтожает токсины. Такой продукт остаётся опасным даже после приготовления.

Чем грозит употребление подпорченной еды

Даже если речь идёт не об онкологии, плесневые продукты наносят серьёзный вред. Они снижают иммунитет, вызывают хроническую интоксикацию организма, а в долгосрочной перспективе могут спровоцировать развитие серьёзных заболеваний.

Хлеб с плесенью или овощи с "подпорченными" пятнами — это не вопрос экономии, а вопрос здоровья. И лучше выбросить продукт, чем рисковать.

Как хранить продукты безопасно

Чтобы снизить риски, стоит соблюдать простые правила:

  1. Проверять срок годности перед покупкой.

  2. Не закупать скоропортящиеся продукты впрок.

  3. Осматривать содержимое холодильника хотя бы раз в несколько дней.

  4. Сразу выбрасывать продукты с признаками плесени.

Эти шаги помогут избежать ситуации, когда в холодильнике долго лежит еда, которая вместо пользы приносит вред.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
