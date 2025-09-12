Вечерние привычки выдали решение: эти напитки поддержат иммунитет и подарят здоровый сон

Хороший сон напрямую связан с нашим эмоциональным фоном, восстановлением организма и даже иммунитетом. Чтобы легче засыпать и чувствовать себя бодрее утром, стоит обратить внимание не только на вечерние привычки, но и на то, что мы пьём перед сном. Некоторые напитки помогают расслабиться и подготовить тело к полноценному отдыху.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чайный сбор с морошкой

Почему напитки важны для сна

Многие замечали: после кофе или крепкого чая уснуть сложно, а иногда это и вовсе становится испытанием. Но существуют напитки с противоположным эффектом — они мягко расслабляют нервную систему, снимают напряжение и настраивают на спокойный сон. Главное — подобрать подходящий вариант и употреблять его регулярно.

Ромашковый чай

Аптечная ромашка давно известна как натуральное средство против тревожности и бессонницы.

Если пить его вечером на протяжении нескольких недель, можно заметить, что нервная система стала устойчивее, а засыпание проходит легче. Особенно полезен такой вариант людям, которым сложно расслабиться после насыщенного дня.

Миндальное молоко

Этот напиток богат магнием, белком и полезными жирами, что делает его настоящей поддержкой для нервной системы. Миндальное молоко помогает организму переключиться в "режим отдыха" и глубже спать. Его можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно, замочив орехи и измельчив их в блендере. Такой напиток не только полезен, но и вкусен.

Чай из мелиссы

Мелисса известна мягким, чуть лимонным вкусом, благодаря которому чай нравится даже тем, кто обычно не увлекается травяными настоями. Она снимает нервное напряжение, помогает расслабиться после стресса и создаёт ощущение лёгкости. Чашка чая из мелиссы вечером — отличный ритуал для плавного перехода ко сну.

Кефир с мёдом

Иногда перед сном появляется чувство голода, и уснуть становится труднее. В таких случаях на помощь приходит стакан кефира с ложечкой мёда.

Этот напиток одновременно утоляет лёгкий голод, нормализует работу пищеварительной системы и подготавливает организм к спокойной ночи. Главное — не переборщить с количеством: достаточно 200-250 мл.

Как выбрать свой вариант

Каждый организм реагирует по-своему, поэтому стоит попробовать разные напитки и прислушаться к ощущениям. Ромашка и мелисса подходят тем, кто часто сталкивается со стрессом и тревожностью. Миндальное молоко будет полезно при общем истощении и недосыпе. А кефир с мёдом лучше выбрать тем, кто перед сном испытывает чувство голода.

Регулярность — ключ к успеху. Если включить такие напитки в вечерние привычки, со временем качество сна улучшится, а пробуждение станет легче.