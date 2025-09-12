Привычная поза стала ловушкой: как сидение с ногой на ногу провоцирует болезни и боли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Привычка сидеть, закинув ногу на ногу, кажется безобидной. Но у такого положения есть скрытые последствия для сосудов, нервов и позвоночника.

Колено
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Колено

Что происходит с сосудами

Когда одна нога оказывается поверх другой, сосуды в подколенной области пережимаются. Кровь продолжает поступать вниз по тем венам и артериям, которые остаются свободными, но нагрузка на них увеличивается.

  1. Возрастает давление крови на стенки сосудов, что особенно опасно для людей с гипертонией.

  2. Вены вынуждены работать на пределе, что со временем может привести к их повреждению и развитию варикоза.

Неудивительно, что врачи рекомендуют избегать длительного сидения в этой позе.

Неприятные ощущения в ногах

Сидение со скрещенными ногами часто сопровождается покалыванием или лёгким онемением в икрах и стопах. Это связано со сдавливанием нервов и ограничением кровотока.

Если поза сохраняется долго, может неметь верхняя часть ноги. Такое ощущение — сигнал организма о том, что ему нужна другая позиция.

Влияние на позвоночник и суставы

Когда нога оказывается на ноге, тазобедренные суставы располагаются несимметрично. В результате:

• таз перекручивается,
• нагрузка на суставы распределяется неравномерно,
• нижний отдел позвоночника вынужден смещаться.

Чтобы удержать корпус в более-менее вертикальном положении, мышцы работают неравномерно: одни напрягаются чрезмерно, другие становятся укороченными.

Со временем это приводит к перенапряжению спины. В тяжёлых случаях возможны смещения межпозвоночных дисков, боли в пояснице и ногах, деформация таза, формирование сколиоза или сутулости.

Как избежать проблем

Лучший вариант — вовсе отказаться от привычки закидывать ногу на ногу. Но так как многие делают это автоматически, стоит обращать внимание на позу и вовремя её менять.

Несколько простых движений помогут восстановить кровообращение:

  1. привстаньте на носки,

  2. перенесите вес на пятки,

  3. сделайте круговые движения стопами,

  4. немного пройдитесь или потяните пальцы ног вверх.

Эти упражнения занимают меньше минуты, но заметно улучшают самочувствие.

Что делать, если встать нельзя

Во время совещания или долгой поездки вставать не всегда удобно. В этом случае стоит держать ноги параллельно или хотя бы менять позу каждые 10-15 минут.

Дополнительно помогают:

• подставка под ноги,
• сидение на фитболе или специальном диске,
• поза на коленях.

Эти варианты снижают нагрузку на позвоночник и со временем помогают избавиться от привычки сидеть "нога на ногу".

Простое на первый взгляд положение ног может со временем обернуться серьёзными проблемами для сосудов и позвоночника. Чем чаще удаётся контролировать позу и делать небольшие разминки, тем меньше риск развития варикоза, болей в спине и нарушения осанки.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
