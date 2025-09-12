Каша оказалась под подозрением: эти крупы перегружают организм быстрыми углеводами утром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Отказ от сладостей действительно помогает контролировать уровень сахара в крови, но этого шага часто оказывается недостаточно. Скрытый сахар встречается даже в продуктах, которые принято считать "безобидными", поэтому важно обращать внимание не только на десерты, но и на повседневное меню, начиная с завтрака.

Манная каша
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Манная каша

Завтрак без лишнего сахара

Многие привыкли начинать утро с тарелки каши и бутерброда на белом хлебе. Однако врачи предупреждают: такой набор может незаметно повышать уровень сахара в крови. В белом хлебе и некоторых видах каш содержатся легкоусвояемые углеводы, которые быстро превращаются в глюкозу и негативно влияют на сосуды.

Какой хлеб стоит выбрать

Оптимальная замена белому хлебу — серый или ржаной. Они готовятся из муки грубого помола, содержат больше клетчатки и медленнее повышают уровень сахара в крови. Кроме того, такие варианты надолго сохраняют чувство сытости и поддерживают работу пищеварительной системы.

Полезные и вредные каши

Не все каши одинаково полезны для людей, следящих за уровнем сахара. Манная и кукурузная крупа относятся к рафинированным продуктам. В них мало клетчатки, зато много быстрых углеводов, которые провоцируют скачки сахара.

Гораздо разумнее отдать предпочтение цельнозерновым крупам. Хорошим выбором будут:

  1. гречка,

  2. перловка,

  3. ячневая каша.

Они обеспечивают организм энергией надолго и помогают избегать резких скачков глюкозы.

Белый рис и его замена

Белый рис часто воспринимается как нейтральный продукт, но в действительности он работает почти так же, как сладости: быстро повышает уровень сахара и не даёт длительного насыщения. Заменить его можно бурым или диким рисом, а также киноа или булгуром — такие продукты сохраняют больше питательных веществ и клетчатки.

Продукты, которые лучше исключить

Врачи также напоминают, что проблему вызывают не только крупы и хлеб. В список нежелательных продуктов входят:

  • колбасы и мясные полуфабрикаты,
  • консервы,
  • сладкие соусы,
  • готовые завтраки и хлопья.

Все они содержат скрытый сахар, соль и добавки, которые перегружают организм.

Главное правило питания

Снижение уровня сахара в крови во многом зависит от правильного выбора продуктов. Чем меньше в рационе рафинированных круп, белого хлеба и полуфабрикатов, тем лучше чувствует себя организм. Постепенная замена привычных блюд на цельнозерновые варианты позволяет мягко скорректировать питание и снизить риски для здоровья.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
