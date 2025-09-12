Рацион подставил интеллект: эти продукты мешают ясному мышлению и памяти человека

Мы привыкли считать, что неправильное питание отражается в первую очередь на коже или фигуре. Но исследования показывают: есть продукты, которые напрямую вредят работе мозга и ускоряют его старение.
Диетолог Марият Мухина объясняет: особую угрозу несут грибы, выращенные в неблагоприятных районах или неправильно заготовленные. В них могут скапливаться токсины, негативно влияющие на нервную систему. Если хочется приготовить грибное блюдо, безопаснее выбрать тепличные шампиньоны из магазина.
Чрезмерное потребление сахара ускоряет старение мозга. Сладости провоцируют скрытое воспаление, которое нарушает нормальные когнитивные процессы и повышает риск нейродегенеративных заболеваний.
Регулярное употребление жареных продуктов также наносит вред. Они перегружают организм продуктами окисления жиров и ухудшают работу сосудов, что в итоге отражается на мозговой активности.
Мухина подчёркивает: алкоголь — один из самых разрушительных факторов. Безопасной дозы не существует: даже минимальные количества спиртного губительно влияют на мозг и здоровье в целом.
Рацион напрямую связан не только с внешностью, но и с умственными способностями. Чтобы сохранить ясность мышления и здоровье нервной системы, стоит минимизировать сладкое, жареное, токсичные продукты и полностью отказаться от алкоголя.
