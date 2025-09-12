Рацион подставил интеллект: эти продукты мешают ясному мышлению и памяти человека

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Мы привыкли считать, что неправильное питание отражается в первую очередь на коже или фигуре. Но исследования показывают: есть продукты, которые напрямую вредят работе мозга и ускоряют его старение.

Тяжёлая еда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тяжёлая еда

Опасные грибы

Диетолог Марият Мухина объясняет: особую угрозу несут грибы, выращенные в неблагоприятных районах или неправильно заготовленные. В них могут скапливаться токсины, негативно влияющие на нервную систему. Если хочется приготовить грибное блюдо, безопаснее выбрать тепличные шампиньоны из магазина.

Сладости и воспаление

Чрезмерное потребление сахара ускоряет старение мозга. Сладости провоцируют скрытое воспаление, которое нарушает нормальные когнитивные процессы и повышает риск нейродегенеративных заболеваний.

Жареная пища

Регулярное употребление жареных продуктов также наносит вред. Они перегружают организм продуктами окисления жиров и ухудшают работу сосудов, что в итоге отражается на мозговой активности.

Алкоголь и его последствия

Мухина подчёркивает: алкоголь — один из самых разрушительных факторов. Безопасной дозы не существует: даже минимальные количества спиртного губительно влияют на мозг и здоровье в целом.

Рацион напрямую связан не только с внешностью, но и с умственными способностями. Чтобы сохранить ясность мышления и здоровье нервной системы, стоит минимизировать сладкое, жареное, токсичные продукты и полностью отказаться от алкоголя.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
