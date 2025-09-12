Утро оказалось под риском: такие привычные блюда провоцируют болезни желудка и лишний вес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Завтрак задаёт тон всему дню, и потому особенно важно выбирать продукты правильно. На голодный желудок организм восприимчивее к раздражителям, и некоторые блюда способны нанести больше вреда, чем пользы.

Что не стоит есть утром

Диетолог Евгений Арзамасцев объясняет: в первую очередь под запрет попадают продукты с обилием специй. Грибы, орехи, сушёное мясо с острыми приправами — всё это перегружает слизистую желудка и может вызвать неприятные ощущения.

Жареная и жирная пища утром тоже нежелательна. Организм тратит слишком много ресурсов на её переработку, а желудок получает дополнительную нагрузку.

Сладости и переедание

По словам специалиста, особенно опасно налегать на сладкое. Голодный человек часто съедает лишнее, а избыток сахара быстро превращается в лишние килограммы и провоцирует метаболические проблемы.

Напитки, которых лучше избегать

Утро — неподходящее время для свежевыжатых соков и тем более алкоголя. Такие напитки агрессивны для слизистой и могут спровоцировать гастрит или усугубить уже имеющиеся заболевания ЖКТ.

Чтобы завтрак был полезным, стоит отказаться от тяжёлой, жирной и чрезмерно сладкой еды, а также агрессивных напитков. Здоровая альтернатива — лёгкие, сбалансированные продукты, которые обеспечат организм энергией без вреда для желудка.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
