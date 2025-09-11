Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Станислав Садальский высказался об интервью Пугачёвой — смелая реакция на откровения певицы
Квартира в стеклянной банке: почему окно не должно быть полостью герметичным
Кости, которых не должно быть: Австралия раскрыла тайну исчезнувшего сумчатого
Карта болезней собак помогла учёным: вот какие недуги указывают на серьёзные патологии
В Европе открыто сравнили Путина и Зеленского: вывод оказался неожиданным
Иоанн Креститель: печальная правда, о которой молчат все
Леонардо ДиКаприо больше не гонится за Оскаром: как изменился выбор ролей у голивудского актёра
Обычные макароны под этим соусом становятся лучше ресторанных: секрет на кухне у всех под рукой
На 5 часов больше ради денег? Греция пересматривает рабочее время, но кому это на руку

Сомневаетесь в себе? Это может быть ваш тайный путь к успеху

1:47
Здоровье

Синдром самозванца часто встречается у умных и компетентных людей, и важно научиться с ним справляться, чтобы повысить уверенность в себе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

Синдром самозванца у специалистов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Синдром самозванца у специалистов

"Синдром самозванца бывает у действительно умных и ответственных людей, потому что они критичны к себе и всегда обращают внимание на недостатки. Как правило, у менее компетентных людей он почти не встречается", — пояснила эксперт.

Бенетт отметила, что особенности работы мозга также усиливают ощущение неуверенности.

"Мы сильнее запоминаем негативные моменты, чем позитивные. Это заложено эволюцией: опасные ситуации нужно было помнить для выживания. Поэтому, даже имея пять успешных кейсов и один негативный, человек концентрируется именно на плохом", — подчеркнула психолог.

По словам эксперта, бороться с этим помогает осознанная работа с позитивным опытом.

"Полезно каждый вечер записывать, какие задачи были выполнены хорошо, или отмечать собственные сильные стороны, проявившиеся в течение дня. Это помогает закреплять положительный опыт, формировать новые нейронные связи и повышать уверенность в себе", — посоветовала Бенетт.

Эксперт добавила, что синдром самозванца не следует воспринимать исключительно как негативное явление.

"Люди с ним часто становятся суперпрофессионалами, потому что стремятся работать лучше. Великие актеры, например, всегда волнуются перед выходом на сцену и чем-то недовольны. Это высокие требования к себе, и в этом проявляется профессионализм", — заключила Бенетт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Наука и техника
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Последние материалы
Леонардо ДиКаприо больше не гонится за Оскаром: как изменился выбор ролей у голивудского актёра
Обычные макароны под этим соусом становятся лучше ресторанных: секрет на кухне у всех под рукой
На 5 часов больше ради денег? Греция пересматривает рабочее время, но кому это на руку
Ешь больше — вес меньше: парадокс, который спасает спортсменов от травм
Звёзды RU.TV устроили сюрприз для военных в госпитале: как это было
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Автомобиль уводит в сторону: этот скрытый дефект способен превратить дорогу в испытание
Пиар работает: Алла Пугачёва объяснила, за что обижается на Киркорова
Одежда говорит громче слов — тайный язык гардероба раскрывает желания и страхи
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.