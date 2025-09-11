Сомневаетесь в себе? Это может быть ваш тайный путь к успеху

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синдром самозванца часто встречается у умных и компетентных людей, и важно научиться с ним справляться, чтобы повысить уверенность в себе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Синдром самозванца у специалистов

"Синдром самозванца бывает у действительно умных и ответственных людей, потому что они критичны к себе и всегда обращают внимание на недостатки. Как правило, у менее компетентных людей он почти не встречается", — пояснила эксперт.

Бенетт отметила, что особенности работы мозга также усиливают ощущение неуверенности.

"Мы сильнее запоминаем негативные моменты, чем позитивные. Это заложено эволюцией: опасные ситуации нужно было помнить для выживания. Поэтому, даже имея пять успешных кейсов и один негативный, человек концентрируется именно на плохом", — подчеркнула психолог.

По словам эксперта, бороться с этим помогает осознанная работа с позитивным опытом.

"Полезно каждый вечер записывать, какие задачи были выполнены хорошо, или отмечать собственные сильные стороны, проявившиеся в течение дня. Это помогает закреплять положительный опыт, формировать новые нейронные связи и повышать уверенность в себе", — посоветовала Бенетт.

Эксперт добавила, что синдром самозванца не следует воспринимать исключительно как негативное явление.

"Люди с ним часто становятся суперпрофессионалами, потому что стремятся работать лучше. Великие актеры, например, всегда волнуются перед выходом на сцену и чем-то недовольны. Это высокие требования к себе, и в этом проявляется профессионализм", — заключила Бенетт.