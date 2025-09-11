Бабушкины методы против простуды: ошибки самолечения, которые обходятся слишком дорого

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Попытки справиться с простудой без помощи врача кажутся многим безобидными, но последствия такого подхода могут быть куда серьезнее, чем принято думать. Легкая простуда часто проходит сама по себе, если дать организму время и покой. Но когда симптомы затягиваются или становятся тяжелее, самолечение может не только не помочь, но и спровоцировать хронические проблемы с дыхательной системой.

девушка болеет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка болеет

Антибиотики: риск вместо пользы

Одним из самых опасных способов самолечения считается бесконтрольный прием антибиотиков.

"Такое 'лечение' нарушает баланс микрофлоры и формирует устойчивость у бактерий к препарату", — отметила врач Ольга Уланкина.

Это значит, что в будущем антибиотики могут попросту перестать работать. При простуде, вызванной вирусами, такие лекарства бесполезны, а их неправильное использование вредит здоровью.

Жаропонижающие и скрытая угроза

Привычка сбивать температуру при первых признаках жара может привести к печальным результатам.

"Попытки сбить температуру до 38 °C парацетамолом или ибупрофеном каждые 2-3 часа могут привести к токсическому поражению печени и почек", — пояснила специалист.

Кроме того, опасность возрастает, если человек принимает разные препараты с одинаковым действующим веществом, не замечая, что фактически превышает допустимую дозу.

Ингаляции и прогревания

Традиционные "бабушкины" методы, такие как ингаляции над кипятком или горячие компрессы, особенно в острой фазе простуды, могут сыграть злую шутку. При гайморите или воспалении дыхательных путей тепло способно ускорить распространение инфекции.

Витамин С и иммуномодуляторы

Распространено мнение, что ударные дозы витамина С ускоряют выздоровление. Но на деле переизбыток этого витамина способен вызвать камни в почках. Не менее осторожно стоит относиться к иммуномодуляторам: их бесконтрольное применение может активировать аутоиммунные процессы.

Капли от насморка

Еще одна распространенная ошибка — злоупотребление сосудосуживающими каплями. Если использовать их дольше недели, возникает риск медикаментозного ринита. Сосуды привыкают к препарату и перестают на него реагировать, что делает дыхание еще труднее.

Пора к врачу

Если болезнь протекает легко, достаточно обеспечить покой, теплое питье и время для восстановления. Жаропонижающие стоит применять только при температуре выше 38 градусов и строго следуя инструкции. Но если спустя 3-4 дня симптомы не ослабевают, высокая температура не сбивается, появляется кашель с мокротой или одышка — это повод немедленно обратиться к врачу. Самолечение в таких случаях может привести к осложнениям, которые будут куда серьезнее обычной простуды.

Уточнения

Просту́да — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
