Белизна зубов уходит несмотря на уход — виноваты привычки, которые кажутся безобидными

Жёлтый оттенок зубов может появляться даже у тех, кто регулярно чистит их и следит за гигиеной. Причины бывают самыми неожиданными: от привычных напитков до особенностей организма.
Чаще всего зубы окрашиваются из-за тёмных продуктов. Кофе, чёрный чай, красное вино и шоколад оставляют заметные следы на эмали. Также влияют яркие ягоды, апельсины, морковь и соусы — соевый или томатный. Даже специи вроде куркумы способны изменить цвет зубов.
Курение — один из главных факторов пожелтения эмали. Никотин и смола проникают в её поры и делают зубы темнее. При регулярном употреблении сигарет этот эффект усиливается.
Со временем зубная эмаль истончается, и сквозь неё начинает просвечивать дентин, имеющий более жёлтый оттенок. Это естественный процесс старения, избежать его полностью невозможно.
У некоторых людей от природы более тонкая или прозрачная эмаль. В этом случае зубы могут казаться темнее, даже если гигиена на высоком уровне.
На цвет зубов влияют разные состояния: порфирия, дентиногенез или амелогенез. Иногда жёлтизна появляется у младенцев при неонатальной желтухе. Даже высокая температура во время формирования зубов может повлиять на их будущий оттенок.
Недостаточная чистка зубов приводит к налёту, который постепенно превращается в зубной камень. Это не только портит цвет эмали, но и ухудшает здоровье дёсен.
Привычка стискивать челюсти или скрежетать зубами со временем стирает эмаль. Когда она становится тоньше, зубы кажутся желтее.
Некоторые лекарства могут изменить оттенок эмали. Среди них — тетрациклин, амоксициллин, препараты на основе флутиказона или будесонида. Изменения цвета возможны также при применении хлоргексидина, триклозана, а ещё при химиотерапии или лучевой терапии головы и шеи.
Даже ополаскиватели для рта иногда оставляют пятна. На цвет влияют такие компоненты, как хлоргексидин, соли меди или цетилпиридия хлорид. Избыток фтора также способен вызвать заметные изменения.
Повреждение зуба — ещё одна причина изменения его оттенка. После удара зуб может стать серым или приобрести жёлтый тон.
Уточнения
Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости.
