Белизна зубов уходит несмотря на уход — виноваты привычки, которые кажутся безобидными

2:50
Здоровье

Жёлтый оттенок зубов может появляться даже у тех, кто регулярно чистит их и следит за гигиеной. Причины бывают самыми неожиданными: от привычных напитков до особенностей организма.

Цвет зубов и здоровье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цвет зубов и здоровье

Продукты и напитки

Чаще всего зубы окрашиваются из-за тёмных продуктов. Кофе, чёрный чай, красное вино и шоколад оставляют заметные следы на эмали. Также влияют яркие ягоды, апельсины, морковь и соусы — соевый или томатный. Даже специи вроде куркумы способны изменить цвет зубов.

Влияние табака

Курение — один из главных факторов пожелтения эмали. Никотин и смола проникают в её поры и делают зубы темнее. При регулярном употреблении сигарет этот эффект усиливается.

Возрастные изменения

Со временем зубная эмаль истончается, и сквозь неё начинает просвечивать дентин, имеющий более жёлтый оттенок. Это естественный процесс старения, избежать его полностью невозможно.

Наследственность

У некоторых людей от природы более тонкая или прозрачная эмаль. В этом случае зубы могут казаться темнее, даже если гигиена на высоком уровне.

Болезни и особенности организма

На цвет зубов влияют разные состояния: порфирия, дентиногенез или амелогенез. Иногда жёлтизна появляется у младенцев при неонатальной желтухе. Даже высокая температура во время формирования зубов может повлиять на их будущий оттенок.

Гигиена полости рта

Недостаточная чистка зубов приводит к налёту, который постепенно превращается в зубной камень. Это не только портит цвет эмали, но и ухудшает здоровье дёсен.

Скрежетание зубами

Привычка стискивать челюсти или скрежетать зубами со временем стирает эмаль. Когда она становится тоньше, зубы кажутся желтее.

Лекарственные препараты

Некоторые лекарства могут изменить оттенок эмали. Среди них — тетрациклин, амоксициллин, препараты на основе флутиказона или будесонида. Изменения цвета возможны также при применении хлоргексидина, триклозана, а ещё при химиотерапии или лучевой терапии головы и шеи.

Состав средств для ухода

Даже ополаскиватели для рта иногда оставляют пятна. На цвет влияют такие компоненты, как хлоргексидин, соли меди или цетилпиридия хлорид. Избыток фтора также способен вызвать заметные изменения.

Травмы

Повреждение зуба — ещё одна причина изменения его оттенка. После удара зуб может стать серым или приобрести жёлтый тон.

Уточнения

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
