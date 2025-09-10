Лечение без боли и долгого восстановления: новое оборудование меняет онкологию

Развитие здравоохранения на Среднем Урале продолжает набирать обороты. В регионе строятся новые медучреждения, модернизируется техника и создаются условия для более доступной помощи жителям — от крупных городов до самых удалённых деревень.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ врач в больнице

Обновление онкоцентра

В Свердловской области ежегодно фиксируют около 20 тысяч новых случаев онкологии. В онкодиспансере проводят десятки тысяч операций и курсов терапии. Чтобы справляться с нагрузкой, медицинский технопарк обновляется. На его модернизацию из федерального бюджета выделено 57,6 миллиона рублей.

"Побеждать рак медикам помогает современное оборудование", — подчеркнул врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

В онкоцентре появились три новые лапароскопические стойки общей стоимостью свыше 40 миллионов рублей. Эти комплексы позволяют удалять опухоли малоинвазивным способом, что значительно сокращает восстановительный период для пациентов. Сейчас таких стоек уже 14.

По словам главного врача диспансера Евгения Киселёва, приоритетом становится увеличение числа щадящих операций. Также в последние годы значительно выросло количество эндоскопических вмешательств — за три года прирост составил более 200%.

Новая поликлиника в Екатеринбурге

Одним из ключевых событий стало открытие детской поликлиники ДГБ № 15 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Просторное здание площадью 14 тысяч квадратных метров рассчитано на обслуживание более 53 тысяч жителей Уралмаша и Эльмаша.

"Сегодня вся медпомощь сконцентрирована на одном качественном, просторном объекте", — сказал врио губернатора Денис Паслер.

Учреждение включает 28 педиатрических участков, блок вакцинации, кабинеты доврачебного приёма и "здорового ребёнка". Работает дневной стационар на 22 койки, есть отделение восстановительного лечения с физиотерапией и массажем. На оснащение и строительство поликлиники направлено около 2 миллиардов рублей.

Развитие первичного звена

Не остаются без внимания и сельские территории. В сентябре в деревне Мостовка Тавдинского района открылся модульный ФАП, рассчитанный на 129 жителей. На его строительство выделили более 8 миллионов рублей.

Кроме того, в Ирбитском районе появились девять новых ФАПов, которые обеспечат медицинской помощью почти 3,5 тысячи человек. Стоимость каждой конструкции превысила 6,8 миллиона рублей. В сумме на оснащение новых объектов направлено около 13,5 миллиона рублей.

Во всех ФАПах предусмотрены смотровые и процедурные кабинеты, есть оборудование для диагностики, вакцинации, анализов. Созданы условия для маломобильных пациентов, благоустроена прилегающая территория.

Сегодня в регионе работает 580 ФАПов, включая 37 передвижных комплексов. В 2025 году запланировано строительство ещё 48 модульных объектов — две общие врачебные практики и 46 ФАПов. На это выделено 442 миллиона рублей.

Такая программа позволяет приблизить качественную медпомощь к жителям области и одновременно укрепить инфраструктуру, которая станет основой для дальнейшего развития системы здравоохранения.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

