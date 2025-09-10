Тихий яд на аптечной полке: почему безобидные травяные настойки разрушают организм изнутри

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:40
Здоровье

Алкогольные настойки многие воспринимают как безобидное средство — особенно если они продаются в аптеке и содержат травы. Но врачи напоминают: в основе таких препаратов всегда спирт, а значит, они несут риски для здоровья.

Фармацевт в аптеке
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт в аптеке

По словам Антона Полякова, эндокринолога и диетолога, настойки особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями.

"Категорически алкогольные настойки не рекомендуются людям с хроническим панкреатитом, склонным к регулярным обострениям. Также тем, у кого есть заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь. Соответственно при любых заболевания в стадии обострения не рекомендуется. Безопасных дозировок алкоголя не бывает", — сказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Это значит, что любые спиртосодержащие препараты могут стать причиной ухудшения состояния даже при минимальных дозах. У людей с болезнями печени и ЖКТ риск осложнений особенно высок.

Кроме того, настойки часто становятся скрытым источником зависимости. Об этом предупреждает врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

"Спиться аптечными препаратами можно, если употреблять их не по каплям, а бутылочками", — отметил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Таким образом, настойки не являются безопасной альтернативой алкоголю. Для людей с хроническими заболеваниями и склонностью к зависимости их употребление категорически противопоказано, сообщает aif.ru.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
