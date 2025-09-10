Тихий яд на аптечной полке: почему безобидные травяные настойки разрушают организм изнутри

Алкогольные настойки многие воспринимают как безобидное средство — особенно если они продаются в аптеке и содержат травы. Но врачи напоминают: в основе таких препаратов всегда спирт, а значит, они несут риски для здоровья.
По словам Антона Полякова, эндокринолога и диетолога, настойки особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями.
"Категорически алкогольные настойки не рекомендуются людям с хроническим панкреатитом, склонным к регулярным обострениям. Также тем, у кого есть заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь. Соответственно при любых заболевания в стадии обострения не рекомендуется. Безопасных дозировок алкоголя не бывает", — сказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
Это значит, что любые спиртосодержащие препараты могут стать причиной ухудшения состояния даже при минимальных дозах. У людей с болезнями печени и ЖКТ риск осложнений особенно высок.
Кроме того, настойки часто становятся скрытым источником зависимости. Об этом предупреждает врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.
"Спиться аптечными препаратами можно, если употреблять их не по каплям, а бутылочками", — отметил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
Таким образом, настойки не являются безопасной альтернативой алкоголю. Для людей с хроническими заболеваниями и склонностью к зависимости их употребление категорически противопоказано, сообщает aif.ru.
