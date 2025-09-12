Скрытая угроза в каждой трапезе и каждом вдохе: нанопластик разрушает мужскую силу

Нанопластик, проникая в кровоток, представляет серьезную угрозу для репродуктивного здоровья мужчин, в частности, нарушая функцию яичек и приводя к снижению выработки тестостерона. Об этом рассказал Илья Володяев, эмбриолог Европейского медицинского центра (EMC), старший научный сотрудник кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ.
По словам эксперта, микроскопические частицы пластика способны преодолевать защитные барьеры организма, включая гематотестикулярный, что позволяет им напрямую воздействовать на ткани яичек, сообщает Газета.Ru.
Эмбриолог выделил два основных пути проникновения:
Попадая в организм, нанопластик вызывает ряд разрушительных эффектов:
У мужчин эти частицы могут стать причиной снижения уровня тестостерона. У женщин же они способны приводить к нарушениям менструального цикла и увеличивать риск развития эндометриоза, добавил эмбриолог.
Уточнения
Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.
