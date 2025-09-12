Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скрытая угроза в каждой трапезе и каждом вдохе: нанопластик разрушает мужскую силу

Здоровье

Нанопластик, проникая в кровоток, представляет серьезную угрозу для репродуктивного здоровья мужчин, в частности, нарушая функцию яичек и приводя к снижению выработки тестостерона. Об этом рассказал Илья Володяев, эмбриолог Европейского медицинского центра (EMC), старший научный сотрудник кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ.

По словам эксперта, микроскопические частицы пластика способны преодолевать защитные барьеры организма, включая гематотестикулярный, что позволяет им напрямую воздействовать на ткани яичек, сообщает Газета.Ru.

Как нанопластик проникает в организм?

Эмбриолог выделил два основных пути проникновения:

  • Через пищеварительную систему: с продуктами питания и жидкостями, из которых частицы просачиваются сквозь стенки кишечника в кровь.
  • Через дыхательные пути: путем вдыхания загрязненного воздуха.

Чем опасны частицы нанопластика?

Попадая в организм, нанопластик вызывает ряд разрушительных эффектов:

  • Провоцирует окислительный стресс в клетках.
  • Наносит механические повреждения тканям.
  • Нарушает структуру и целостность ДНК сперматозоидов, что ведет к ухудшению показателей спермограммы.

У мужчин эти частицы могут стать причиной снижения уровня тестостерона. У женщин же они способны приводить к нарушениям менструального цикла и увеличивать риск развития эндометриоза, добавил эмбриолог.

Уточнения

Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
