Порции стали меньше, а вес — нет: эти 6 факторов мешают организму худеть

Многие сталкиваются с загадкой: питание вроде бы сократили, от сладкого отказались, а вес не уходит или продолжает расти. Разрешить это противоречие помогла Алена Барредо, диетолог-эндокринолог.

По словам специалиста, дело не только в количестве, но и в качестве еды, а также в целом ряде физиологических факторов.

Эксперт выделила ключевые причины, которые могут блокировать процесс похудения даже при видимых усилиях.

Главные ошибки в питании, мешающие похудеть

Алена Барредо предупреждает, что маленький объем пищи — не синоним низкой калорийности. Основные подводные камни:

Калорийные добавки: жирная сметана к овощам, обильное количество растительного масла, сиропы и сливки в кофе.

сладкая газировка, соки, алкогольные коктейли, капучино. Организм не воспринимает их как еду, что легко приводит к перебору суточной нормы.

Скрытые физиологические причины

Если с питанием все в порядке, проблема может быть глубже. Врач советует обратить внимание на следующие аспекты:

Дисфункция щитовидной железы (гипотиреоз). Это главный регулятор метаболизма. При его сниженной функции обмен веществ замедляется, и процесс жиросжигания блокируется. Вес может расти даже на фоне умеренного питания, часто за счет отеков, пояснила эндокринолог.

