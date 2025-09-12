Иммунитет осенью тает вместе с солнцем: где искать витамин D, когда дни становятся короче

Осень — время не только холодов, но и ослабления иммунитета из-за нехватки солнца. Компенсировать дефицит жизненно важного витамина D и поддержать защитные силы организма помогут правильные продукты и привычки. Об этом рассказала врач-терапевт, нутрициолог Ирина Тюрина.
По словам эксперта, сокращение светового дня напрямую влияет на выработку витамина D, который является одним из главных защитников иммунной системы. Для восполнения его уровня специалист рекомендует два пути: прием добавок или коррекцию рациона.
Ирина Тюрина советует обратить внимание на следующие источники:
Помимо этого, нутрициолог настоятельно рекомендует не упускать возможность насытить организм витаминами из сезонных даров природы, пишет Газета.Ru. В их числе:
"Эти продукты богаты каротиноидами, антоцианами и цинком. Они работают на снижение воспаления, повышают антиоксидантную защиту и в целом укрепляют иммунитет", — пояснила Тюрина.
Не стоит забывать и о физической активности. Врач обратила внимание, что даже умеренные, но регулярные нагрузки стимулируют крово- и лимфоток. Это помогает питательным веществам быстрее достигать клеток, а организму — эффективнее бороться с потенциальными угрозами, повышая устойчивость к заболеваниям.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
