Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский SuperJet 100 взлетел без западных деталей — вот как это было, пишет французское издание
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Я должна успеть: Алла Пугачёва рассказала, как готовит детей к своей смерти
Не повторяйте ошибку Пригожина: Андрей Разин дал советы туристам в Турции
Двери откроются для 22 предприятий: в Удмуртии появится новый технопарк
Цены падают быстрее, чем пробег растёт: как дилеры сдают позиции
Вы точно недооценивали барбарис — каждая часть этого кустарника может пригодиться в хозяйстве
Розовые дельфины Амазонки: оборотни из легенд или чудовища с человеческими привычками
Смешайте кабачки, яйца, кинзу и кедровые орешки — и удивите даже тех, кто не любит этот овощ

Иммунитет осенью тает вместе с солнцем: где искать витамин D, когда дни становятся короче

1:46
Здоровье

Осень — время не только холодов, но и ослабления иммунитета из-за нехватки солнца. Компенсировать дефицит жизненно важного витамина D и поддержать защитные силы организма помогут правильные продукты и привычки. Об этом рассказала врач-терапевт, нутрициолог Ирина Тюрина.

Тыква
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тыква

По словам эксперта, сокращение светового дня напрямую влияет на выработку витамина D, который является одним из главных защитников иммунной системы. Для восполнения его уровня специалист рекомендует два пути: прием добавок или коррекцию рациона.

Какие продукты богаты витамином D?

Ирина Тюрина советует обратить внимание на следующие источники:

  • Жирные сорта рыбы, такие как лосось и сельдь.
  • Яичные желтки.

Что еще включить в осенний рацион?

Помимо этого, нутрициолог настоятельно рекомендует не упускать возможность насытить организм витаминами из сезонных даров природы, пишет Газета.Ru. В их числе:

  • Овощи: тыква, морковь, батат.
  • Фрукты и ягоды: хурма, черника, ежевика, темный виноград, рябина.

"Эти продукты богаты каротиноидами, антоцианами и цинком. Они работают на снижение воспаления, повышают антиоксидантную защиту и в целом укрепляют иммунитет", — пояснила Тюрина.

Не стоит забывать и о физической активности. Врач обратила внимание, что даже умеренные, но регулярные нагрузки стимулируют крово- и лимфоток. Это помогает питательным веществам быстрее достигать клеток, а организму — эффективнее бороться с потенциальными угрозами, повышая устойчивость к заболеваниям.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Наука и техника
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Последние материалы
Цены падают быстрее, чем пробег растёт: как дилеры сдают позиции
Вы точно недооценивали барбарис — каждая часть этого кустарника может пригодиться в хозяйстве
Розовые дельфины Амазонки: оборотни из легенд или чудовища с человеческими привычками
Смешайте кабачки, яйца, кинзу и кедровые орешки — и удивите даже тех, кто не любит этот овощ
Бикович — о новом Холопе без Тарасовой: Гриша учится любить
Секреты гениальности Леонардо да Винчи сокрыты за тремя буквами
Мистика, драма и собачьи глаза: эти пять фильмов Ольденбургского фестиваля изменят ваш взгляд на мир
Лицо без морщин и тело без усталости: формула молодости прячется в этих повседневных привычках
New Star Weekend 2025 на курорте Роза Хутор анонсировал спортивную программу
Трое суток в Белой пустыне: как буря изменила сознание туристки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.