Иммунитет осенью тает вместе с солнцем: где искать витамин D, когда дни становятся короче

Осень — время не только холодов, но и ослабления иммунитета из-за нехватки солнца. Компенсировать дефицит жизненно важного витамина D и поддержать защитные силы организма помогут правильные продукты и привычки. Об этом рассказала врач-терапевт, нутрициолог Ирина Тюрина.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тыква

По словам эксперта, сокращение светового дня напрямую влияет на выработку витамина D, который является одним из главных защитников иммунной системы. Для восполнения его уровня специалист рекомендует два пути: прием добавок или коррекцию рациона.

Какие продукты богаты витамином D?

Ирина Тюрина советует обратить внимание на следующие источники:

Жирные сорта рыбы, такие как лосось и сельдь.

Яичные желтки.

Что еще включить в осенний рацион?

Помимо этого, нутрициолог настоятельно рекомендует не упускать возможность насытить организм витаминами из сезонных даров природы, пишет Газета.Ru. В их числе:

Овощи: тыква, морковь, батат.

Фрукты и ягоды: хурма, черника, ежевика, темный виноград, рябина.

"Эти продукты богаты каротиноидами, антоцианами и цинком. Они работают на снижение воспаления, повышают антиоксидантную защиту и в целом укрепляют иммунитет", — пояснила Тюрина.

Не стоит забывать и о физической активности. Врач обратила внимание, что даже умеренные, но регулярные нагрузки стимулируют крово- и лимфоток. Это помогает питательным веществам быстрее достигать клеток, а организму — эффективнее бороться с потенциальными угрозами, повышая устойчивость к заболеваниям.

