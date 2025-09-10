Фастфуд победил недоедание: теперь детей по всему миру накрывает эпидемия ожирения

Впервые в истории число детей и подростков с ожирением превысило количество недоедающих. Об этом предупреждает ЮНИСЕФ в свежем отчёте, назвав ситуацию "исторической точкой перегиба". По прогнозам агентства, к 2025 году почти каждый десятый ребёнок в возрасте от 5 до 19 лет будет страдать от этой хронической болезни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ожирение у детей

Ожирение вытесняет недоедание

Если в начале 2000-х годов главной проблемой для развивающихся стран оставался голод, то сегодня картина изменилась. С 2000 по 2022 годы доля недоедающих среди подростков и школьников снизилась с 13% до 10%. Но параллельно резко выросло количество тех, кто страдает от лишнего веса: их число за два десятилетия удвоилось — с 194 до 391 миллиона.

Рост ожирения оказался ещё более тревожным. В 2000 году этот диагноз имели около 3% подростков, в 2022 году — уже 8%, или 163 миллиона человек. Прогноз ЮНИСЕФ на 2025 год — 9,4% подростков с ожирением против 9,2% недоедающих.

Главная причина — ультраобработанная еда

По словам экспертов организации, проблема не сводится к личному выбору семей или воспитанию. Виновником называют агрессивный маркетинг и повсеместную доступность нездоровых продуктов.

"Ультраобработанные продукты все чаще заменяют фрукты, овощи и белок в рационе детей в критический период роста", — заявила глава ЮНИСЕФ Кэтрин Расселл.

Речь идёт о сладких газировках, солёных закусках и дешёвых перекусах, которые активно продвигаются в школах и торговых сетях.

Неэтичный маркетинг против здоровья

ЮНИСЕФ подчёркивает, что бизнес действует исключительно ради прибыли. Дети буквально "завалены рекламой" фастфуда, и зачастую именно такие продукты оказываются доступнее по цене, чем свежие овощи и фрукты.

"Дети завалены рекламой нездоровых продуктов, особенно в школах", — отметила эксперт ЮНИСЕФ по питанию Кэтрин Шатс.

Кроме того, корпорации нередко используют кризисные ситуации. В зонах конфликтов и гуманитарных катастроф они предлагают населению ультраобработанные продукты под видом гуманитарной помощи, тем самым укрепляя собственный имидж и подрывая традиционный рацион.

Почему спорт не спасёт

Одним из популярных мифов является вера в то, что физическая активность способна компенсировать вред неправильного питания. ЮНИСЕФ категорически отвергает эту позицию: спорт полезен, но он не способен нейтрализовать риски от ежедневного потребления сладких напитков и фастфуда.

Мир меняется: богатые и бедные страны в одинаковом положении

Ранее ожирение считалось болезнью богатых стран. Однако за последние два десятилетия разрыв сократился. В некоторых государствах Тихого океана ситуация приобрела катастрофический масштаб.

В Науру ожирением страдают 38% детей и подростков, на Островах Кука — более 37%. В то же время многие страны сталкиваются с двойной нагрузкой: часть населения продолжает недоедать, а другая — всё больше страдает от лишнего веса.

Что предлагает ЮНИСЕФ

Организация настаивает, что решить проблему можно только на государственном уровне. Среди мер называются:

введение налогов на сладкие напитки и фастфуд;

ограничения рекламы, особенно направленной на детей;

поддержка производителей здоровых продуктов и повышение их доступности для семей.

По мнению специалистов, без решительных шагов ситуация продолжит ухудшаться, а ожирение среди детей станет новой глобальной эпидемией.

