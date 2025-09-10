Шоколад лечит сосуды и портит фигуру одновременно: выяснилось, где польза оборачивается вредом

Международный день шоколада отмечают 13 сентября, и этот продукт давно перестал быть просто десертом. Ученые все чаще обращают внимание на его полезные свойства, особенно если речь идет о качественном шоколаде. Так ли это и какой сорт шоколада наиболее полезен, интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Абдурахман Мусаев.

Почему шоколад может быть полезен

Главный источник его положительного влияния — какао-бобы. В них содержатся флавоноиды, которые действуют как антиоксиданты. Эти вещества помогают замедлять процессы старения клеток и защищают организм от окислительного стресса.

"Есть множество исследований, которые подтверждают, что регулярное включение небольших порций темного шоколада (10-20 гр в день) связано с улучшением работы сердечно-сосудистой системы и снижением уровня 'плохого' холестерина", — пояснил врач-терапевт Абдурахман Мусаев.

Флавоноиды положительно сказываются на состоянии сосудов и кровообращении. Именно поэтому небольшое количество темного шоколада может быть полезным дополнением к рациону.

Осенний антидепрессант

Осенью этот продукт особенно ценен. В составе шоколада присутствует триптофан — аминокислота, из которой в организме вырабатывается серотонин. Этот гормон еще называют "гормоном радости", так как он отвечает за настроение.

"Это объясняется тем, что в нем содержится содержится триптофан — предшественник серотонина, гормона 'радости'. Поэтому плитка шоколада действительно может помочь в борьбе с осенней хандрой", — добавил врач-терапевт Абдурахман Мусаев.

Таким образом, шоколад способен не только приносить удовольствие, но и помогать справляться с сезонными перепадами настроения.

Влияние на зубы

Многие привыкли считать, что сладости губительно воздействуют на зубную эмаль. Но в случае с качественным шоколадом это не совсем так. В какао содержатся соединения, которые замедляют рост бактерий в полости рта.

"Чистый темный шоколад может даже снижать риск кариеса, но только при хорошем уходе за зубами и отсутствии лишнего сахара. Выбирать нужно темный шоколад с содержанием какао не менее 70%", — уточнил врач-терапевт Абдурахман Мусаев.

Именно горький шоколад, по мнению специалистов, становится оптимальным выбором: в нем минимум сахара и максимум полезных веществ.

Чем отличаются разные виды шоколада

Сорта шоколада отличаются составом и, соответственно, пользой.

Молочный шоколад содержит больше сахара и жиров, поэтому полезных веществ в нем значительно меньше.

Белый шоколад не содержит какао-бобов, а значит, лишен антиоксидантных свойств.

Горький шоколад с содержанием какао выше 70% — наиболее здоровый вариант.

Есть и более современные разновидности, например овсяный шоколад.

"Такой шоколад, в котором находится стевия, содержит меньше сахара, следовательно, у этого продукта ниже гликемический индекс, и он не так резко повышает уровень глюкозы", — пояснил врач-терапевт Абдурахман Мусаев.

Овсяный шоколад подходит людям с непереносимостью лактозы. В нем больше пищевых волокон за счет овсяного молока. Однако специалист предупреждает, что добавки вроде эритритола или мальтита могут вызывать вздутие или послабляющий эффект.

Какой шоколад выбрать

С точки зрения пользы для здоровья врачи сходятся во мнении: самым ценным является именно темный шоколад. Его умеренное потребление может поддерживать работу сосудов, улучшать настроение и даже снижать риски стоматологических проблем.

