Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие спорят о том, какой кофе лучше — чёрный или с молоком. Для гурманов это вопрос вкуса, а вот для людей с чувствительным желудком выбор напрямую влияет на самочувствие.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Латте без кофемашины: рецепт для дома

Как действует чёрный кофе

Чёрный кофе стимулирует выработку соляной кислоты. В результате могут появиться изжога и дискомфорт. Кроме того, кофеин ускоряет перистальтику кишечника, что иногда приводит к внезапному позыву в туалет.

Роль молока

Молоко связывает часть кислот и делает напиток мягче для желудка. Лактоза помогает нейтрализовать дубильные вещества, уменьшая раздражение слизистой. Но при непереносимости лактозы ситуация, наоборот, ухудшается. Также важно учитывать жирность: слишком жирное молоко способно замедлить пищеварение и вызвать тяжесть.

Рекомендации для людей с заболеваниями ЖКТ

Врачи советуют пациентам с гастритом или язвой отказаться от чёрного кофе. Небольшое количество молока в напитке делает его более щадящим. Исследования показывают, что такой вариант реже провоцирует кислотный рефлюкс.

Альтернативы и нюансы

Растительное молоко (миндальное, овсяное, кокосовое) также смягчает вкус, но не всегда снижает кислотность. Лучше выбирать варианты без сахара.

Холодный кофе действует мягче, чем горячий, но добавление молока в охлаждённый напиток у некоторых вызывает брожение.

Растворимый кофе менее кислый, чем свежемолотый, но в нём больше примесей, которые тоже могут раздражать желудок.

Идеального варианта нет — реакция зависит от организма. Но для чувствительного желудка кофе с молоком чаще всего переносится легче, чем чёрный.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

