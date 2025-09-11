Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм

Многие спорят о том, какой кофе лучше — чёрный или с молоком. Для гурманов это вопрос вкуса, а вот для людей с чувствительным желудком выбор напрямую влияет на самочувствие.
Чёрный кофе стимулирует выработку соляной кислоты. В результате могут появиться изжога и дискомфорт. Кроме того, кофеин ускоряет перистальтику кишечника, что иногда приводит к внезапному позыву в туалет.
Молоко связывает часть кислот и делает напиток мягче для желудка. Лактоза помогает нейтрализовать дубильные вещества, уменьшая раздражение слизистой. Но при непереносимости лактозы ситуация, наоборот, ухудшается. Также важно учитывать жирность: слишком жирное молоко способно замедлить пищеварение и вызвать тяжесть.
Врачи советуют пациентам с гастритом или язвой отказаться от чёрного кофе. Небольшое количество молока в напитке делает его более щадящим. Исследования показывают, что такой вариант реже провоцирует кислотный рефлюкс.
Растительное молоко (миндальное, овсяное, кокосовое) также смягчает вкус, но не всегда снижает кислотность. Лучше выбирать варианты без сахара.
Холодный кофе действует мягче, чем горячий, но добавление молока в охлаждённый напиток у некоторых вызывает брожение.
Растворимый кофе менее кислый, чем свежемолотый, но в нём больше примесей, которые тоже могут раздражать желудок.
Идеального варианта нет — реакция зависит от организма. Но для чувствительного желудка кофе с молоком чаще всего переносится легче, чем чёрный.
Уточнения
Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.