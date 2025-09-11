Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Многие спорят о том, какой кофе лучше — чёрный или с молоком. Для гурманов это вопрос вкуса, а вот для людей с чувствительным желудком выбор напрямую влияет на самочувствие.

Латте без кофемашины: рецепт для дома
Латте без кофемашины: рецепт для дома
Латте без кофемашины: рецепт для дома

Как действует чёрный кофе

Чёрный кофе стимулирует выработку соляной кислоты. В результате могут появиться изжога и дискомфорт. Кроме того, кофеин ускоряет перистальтику кишечника, что иногда приводит к внезапному позыву в туалет.

Роль молока

Молоко связывает часть кислот и делает напиток мягче для желудка. Лактоза помогает нейтрализовать дубильные вещества, уменьшая раздражение слизистой. Но при непереносимости лактозы ситуация, наоборот, ухудшается. Также важно учитывать жирность: слишком жирное молоко способно замедлить пищеварение и вызвать тяжесть.

Рекомендации для людей с заболеваниями ЖКТ

Врачи советуют пациентам с гастритом или язвой отказаться от чёрного кофе. Небольшое количество молока в напитке делает его более щадящим. Исследования показывают, что такой вариант реже провоцирует кислотный рефлюкс.

Альтернативы и нюансы

  • Растительное молоко (миндальное, овсяное, кокосовое) также смягчает вкус, но не всегда снижает кислотность. Лучше выбирать варианты без сахара.

  • Холодный кофе действует мягче, чем горячий, но добавление молока в охлаждённый напиток у некоторых вызывает брожение.

  • Растворимый кофе менее кислый, чем свежемолотый, но в нём больше примесей, которые тоже могут раздражать желудок.

Идеального варианта нет — реакция зависит от организма. Но для чувствительного желудка кофе с молоком чаще всего переносится легче, чем чёрный.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
