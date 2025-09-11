Каждая рюмка оставляет след: какие любимые напитки предают вашу кожу

Алкоголь для кого-то становится способом расслабиться, а для кого-то — частью веселья. Но, как отмечают специалисты, такие напитки наносят серьёзный вред здоровью и заметно отражаются на состоянии кожи.
Косметолог Виктория Ощепкова объяснила, что чрезмерное употребление вина приводит к расширению сосудов. Это вызывает покраснение и раздражение кожи, делая лицо менее здоровым на вид.
По словам специалиста, пиво способно усугубить акне. В напитке содержатся вещества, стимулирующие выработку кожного сала, а это напрямую связано с развитием воспалений.
Ром, водка и виски действуют ещё агрессивнее. Их регулярное употребление вызывает отёки, покраснение и образование сосудистых "звёздочек".
Негативное влияние алкоголя на кожу не ограничивается этими эффектами. Медик подчёркивает, что возможно появление сухости, ухудшение цвета и преждевременное старение кожи.
Уточнения
Ко́жа - наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
