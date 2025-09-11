Каждая рюмка оставляет след: какие любимые напитки предают вашу кожу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Алкоголь для кого-то становится способом расслабиться, а для кого-то — частью веселья. Но, как отмечают специалисты, такие напитки наносят серьёзный вред здоровью и заметно отражаются на состоянии кожи.

Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке

Как вино влияет на кожу

Косметолог Виктория Ощепкова объяснила, что чрезмерное употребление вина приводит к расширению сосудов. Это вызывает покраснение и раздражение кожи, делая лицо менее здоровым на вид.

Пиво и акне

По словам специалиста, пиво способно усугубить акне. В напитке содержатся вещества, стимулирующие выработку кожного сала, а это напрямую связано с развитием воспалений.

Крепкий алкоголь

Ром, водка и виски действуют ещё агрессивнее. Их регулярное употребление вызывает отёки, покраснение и образование сосудистых "звёздочек".

Дополнительные последствия

Негативное влияние алкоголя на кожу не ограничивается этими эффектами. Медик подчёркивает, что возможно появление сухости, ухудшение цвета и преждевременное старение кожи.

Уточнения

Ко́жа - наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
